Sentință dură pentru un primar din Franța. A fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru șantaj sexual împotriva unui rival politic

Primarul orașului Saint-Étienne, Gaël Perdriau, în încercarea de a-și elimina competitorul politic cu o înregistrare video cu conținut sexual, a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de șantaj, deturnare de fonduri publice și conspirație criminală. Toată operațiunea a costat aproximativ 50.000 de euro din bani publici.

O instanță din Lyon l-a găsit vinovat pe Gaël Perdriau pentru faptul că le-a cerut subordonaților săi să îl filmeze pe Gilles Artigues în timp ce se afla cu o escortă masculină într-o cameră de hotel din Paris. Mai apoi, acesta a încercat să folosească filmările pentru a-l constrânge pe Artigues să renunțe la planul său de a candida la alegerile municipale. Chiar dacă a făcut tot posibilul ca să își înlăture contracandidatul pentru viitoarele alegeri, lui Perdriau i-a fost interzis de către instanță să mai ocupe o funcție publică timp de cinci ani.

Samy Kéfi-Jérôme, fost adjunct al primarului acuzat, a recunoscut că a plasat o cameră ascunsă în camera de hotel unde Artigues s-a întâlnit cu escorta în 2015. Kéfi-Jérôme a spus că a primit instrucțiuni de la Pierre Gauttieri, pe atunci șeful de cabinet al primarului, să aranjeze întâlnirea lui Artigues cu escorta și să-i filmeze împreună. Artigues, un centrist catolic și fost primar al orașului Saint-Étienne, se opusese legalizării căsătoriei între persoane de același sex în Franța în 2013. „Ordinul era să-l prindă pe Gilles Artigues în capcană pentru homosexualitatea sa reprimată”, a declarat Kéfi-Jérôme în fața instanței.

Judecătorul cazului, Brigitte Vernay, a declarat că primarul a orchestrat un „complot premeditat care a implicat manipulare, umilire și deturnare de fonduri publice”. Trei aliați ai primarului, inclusiv fostul său șef de cabinet, au fost, de asemenea, condamnați la închisoare.

Primarul Gaël Perdriau va fi trimis la închisoare la o dată ulterioară, stabilită de procuror. Trebuie mai întâi să demisioneze din funcția de primar, în conformitate cu termenii interdicției sale de a ocupa o funcție publică.