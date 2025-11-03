Președintele sârb, Aleksandar Vucic, a declarat într-un interviu acordat publicației Cicero că intenționează să furnizeze muniție Uniunii Europene. Acesta a propus contracte pe termen lung.

Vucic a declarat că Serbia produce cantități mari de arme, în special obuze de mortar, iar depozitele sale sunt pline. Întrebat despre posibila furnizare a acestor muniții către Ucraina, președintele sârb a răspuns: „Cumpărătorii pot face ce vor cu ele”.

„Producem mai multă muniție decât Franța”, a continuat el.

El a spus că Serbia „menține neutralitatea militară”, dar este pregătită să extindă cooperarea militară cu țările europene.

În luna mai, președintele sârb a promis că va suspenda contractele de armament dacă ar exista suspiciunea că armele ar putea ajunge „pe câmpul de luptă”.

Această declarație a urmat acuzațiilor Serviciului de Informații Externe al Rusiei, potrivit cărora companiile sârbe ar fi furnizat muniție către Kiev prin intermediul unor țări intermediare, inclusiv state membre NATO (Republica Cehă, Polonia și Bulgaria) și țări africane, folosind „certificate false de utilizator final”. În iunie, Serbia a suspendat exporturile de muniție.

