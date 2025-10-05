Serviciile ucrainene de informații acuză CHINA că ar furniza Rusiei date despre țintele din Ucraina

China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean de informații de rang înalt.

Oleh Alexandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit despre ținte, inclusiv unele care beneficiază de investiții străine, scrie Reuters.

„Există dovezi ale unui nivel ridicat de cooperare între Rusia și China în efectuarea de recunoașteri prin satelit ale teritoriului Ucrainei, în scopul identificării și explorării în continuare a obiectelor strategice care să fie vizate. După cum am văzut în ultimele luni, aceste ținte ar putea aparține unor investitori străini”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.

Ucraina spune că investițiile străine ar fi și ele o țintă a atacurilor lansate de Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și mai mulți oficiali regionali, au declarat că un atac cu rachete rusești produs în luna august a acestui an a lovit o fabrică de electrocasnice deținută de SUA în regiunea vestică Zakarpatia, rănind 15 persoane.

Zelenski a declarat în aprilie că China furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a spus că Guvernul de la Kiev deține unele informații conform cărora China ar produce arme pe teritoriul Federației Ruse, mai notează sursa citată.

