Un atac cu drone rusești a lovit gara ucraineană Șostka, din regiunea Sumî, în cursul zilei de sâmbătă.

Serviciile de urgență de la fața locului au raportat zeci de răniți, printre aceștia numărându-se atât pasageri, cât și personal al căilor ferate. Din imagini se vede că ținta a fost un vagon de pasageri.

„Un atac brutal cu drone rusești asupra gării din Șostka, regiunea Sumî”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, postând o înregistrare video cu un vagon de pasageri distrus și în flăcări, precum și cu altele cu geamurile sparte, notează Reuters.

El a spus că zeci de pasageri și lucrători feroviari au fost răniți. Guvernatorul regional, Oleh Hryhorov, a declarat că atacul a lovit un tren care se îndrepta de la Șostka către capitala Kiev.

Șefa administrației districtuale locale, Oksana Tarasiuk, a declarat pentru postul public de radio din Ucraina că aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului. Nu au fost raportate victime până în acest moment.

„Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că vizau civili. Acesta este terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore”, a scris Zelenski.

Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Deși Donald Trump a cerut Europei să nu mai importe gaze naturale și petrol din Rusia, unele țări încă o fac. Ce state UE au rămas clienți ai Moscovei

INCENDIU de proporții după o explozie produsă la o rafinărie Chevron de lângă Los Angeles. Autoritățile au intervenit de urgență