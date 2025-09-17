Seulul încearcă să echilibreze relațiile diplomatice cu BEIJINGUL/ Lee Jae-Myung așteaptă să se întâlnească cu Xi Jinping 

Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat, miercuri, că va efectua o vizită la Beijing pentru a discuta cu omologul său despre posibilitatea participării președintelui chinez, Xi Jinping, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de plecarea acestuia către Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, marcând primele discuții diplomatice la nivel înalt dintre cele două state, de la desemnarea Guvernului Lee Jae-Myung.

„Din ce înțeleg, președintele Xi va vizita Coreea de Sud pentru summitul APEC. Vom avea discuții detaliate pe această temă”, a declarat Cho Hyun.

Călătoria de două zile are loc în contextul în care Coreea de Sud încearcă să echilibreze relațiile cu Beijingul, pe fondul unei rivalități dintre SUA ȘI China, menținând, în același timp, parteneriatul strategic cu Washingtonul.

După summitul cu președintele american, Donald Trump, liderul sud-coreean, Lee Jae-Myung, a constatat că eforturile Washingtonului de a contracara China lasă Coreei de Sud un spațiu limitat pentru a menține legăturile economice pe care le-a avut cu Beijingul.

Lee Jae-Myung nu renunță la obiectivul său – restabilirea relațiilor cu Phenianul

Guvernul Lee dorește să restabilească relațiile intercoreene care s-au deteriorat sub conducerea fostului președinte și să reia dialogul cu Phenianul, în pofida respingerilor repetate de către Nord, pe fondul alianței cu Rusia.

„Vom discuta modalități de a dezvolta în continuare relația noastră de cooperare și de a atenua tensiunile din Asia de Nord-Est”, a subliniat Cho, citat de ziarul The Korean Times.

De asemenea, Guvernul sud-coreean a transmis că va încerca să dezvolte relațiile cu China în diverse domenii, precum stabilitatea lanțului de aprovizionare, asigurând, totodată, sprijinul Beijingului pentru denuclearizarea Coreei de Nord și îmbunătățirea relațiilor intercoreene.

Foto: Profimedia

