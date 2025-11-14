Sexul ajută la vindecarea accelerată a rănilor, susține un studiu al oameniilor de știință elvețieni

Într-un studiu realizat de Universitatea din Zurich, cercetătorii au descoperit că atingerea intimă și sexul accelerează vindecarea rănilor.

Descoperirea senzațională a oamenilor de știință demonstrează că o viață sexuală împlinită are efecte benefice în procesul de vindecare al afecțiunilor dermatologice. Teoretic, o viață amoroasă împlinită întărește imunitatea și contribuie la longevitate.

Cercetătorii au stabilit că „hormonul iubirii” sau oxitocina stimulează contracțiile uterine în timpul nașterii și alăptarea. Cercetările anterioare sugerau că o viață sexuală activă accelerează vindecarea ulcerelor bucale, posibil datorită efectului antiinflamator al „hormonului iubirii”.

Viață sexuală activă + oxitocină = rănile se vindecă mai rapid

Efecte semnificative asupra tratării rănilor o are administrarea de oxitocină sub formă de spray nazal. Studiul a fost realizat în urma unui experiment la care au participat 80 de cupluri cărora li s-au făcut mici zgârieturi pe antebrațe. Cei 160 de voluntari care au participat la experiment erau heterosexuali cu vârste cuprinse între 21 și 45 de ani.

Au fost vizate cupluri care aveau o relație cu o durată mai mare de un an. Au fost excluse cuplurile pe următoarele criterii: sarcină, afecțiuni dermatologice, consum de droguri, fumat peste 5 țigări etc. Experimentul a fost efectuat între 2011 și 2013. Datele colectate au fost analizate între 2023 și 2025.

Sexul regulat întărește imunitatea

Cea mai rapidă regenerare a fost observată la cuplurile care practicau sexul în mod regulat, își exprimau mai des mesajele de afecțiune reciprocă și utilizau spray nazal cu oxitocină. Studiul a fost publicat pe Jama Psychiatry.

„S-au obținut dovezi convingătoare că oxitocina amplifică efectul pozitiv al relațiilor intime asupra recuperării fizice”, a spus coordonatoarea studiului, Beate Ditzen.

Anna Whittaker de la Universitatea Stirling din Marea Britanie spune că administrarea unei doze mai mari de oxitocină ar putea aduce beneficii similare pentru adulții în vârstă, care tind să aibă imunitate diminuată.

Sursa Foto: Shutterstock

