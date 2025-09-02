Prima pagină » Știri externe » Singurul aliat european al lui Putin sparge BLOCADA de la Beijing. Politicianul va avea o întrevedere și cu Zelenski

02 sept. 2025, 16:32, Știri externe
Seism pe scena geopolitică mondială. Președintele Rusiei s-a întâlnit la Beijing, marți, cu premierul Slovaciei, Robert Fico,singurul aliat european declarat al lui Vladimir Putin.

Cei doi politicieni au discutat pe teme de stringentă actualitate precum războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, relatează The Kyiv Independent, preluat de Mediafax.

Slovacia, singura țară europeană reprezentată la aniversarea capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial

Fico a călătorit în China în vederea participării la evenimentele dedicate aniversării capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial. De menționat că Slovacia este singura țară din UE reprezentată la acest eveniment geopolitic major. După întâlnirea cu președintele rus, oficialul slovac urmează să poarte discuții și cu președintele Volodimir Zelenski, tot în cursul acestei săptămâni.

În cadrul reuniunii,  Robert Fico a subliniat că Slovacia dorește să „normalizeze” relațiile cu Moscova. Mai mult, observă premierul slovac, cele două țări „ar trebui să caute oportunități de aprofundare și extindere a cooperării”.

Fico va pune pe tapet controversa conductei de petrol Druzhba

În egală măsură, Fico a promis că va aduce în discuția cu Zelenski ceea ce a numit inadmisibilitatea atacurilor asupra infrastructurii energetice, referindu-se la recentele lovituri ucrainene asupra conductei de petrol Druzhba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia. Conducta este una dintre rețelele vitale de transport al petrolului din lume, fiind esențială pentru Ungaria și Slovacia, singurele state UE care încă importă țiței rusesc prin acest sistem.

Putin a folosit discuțiile pentru a acuza Ucraina că intensifică atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, afirmând că Moscova s-a abținut mult timp de la a viza infrastructura ucraineană.

„Nu am întreprins nicio acțiune asupra infrastructurii civile, mai ales în perioada de iarnă, și pentru o lungă perioadă am tolerat atunci când trupele ucrainene loveau instalațiile noastre energetice”, a spus el. „După aceea am început să răspundem și, desigur, răspundem serios”, a adăugat Putin.

În timpul întâlnirii, Putin a mai afirmat că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, totuși intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă” pentru Moscova.

Premierul Slovaciei a sistat complet ajutorul militar către Ucraina

De la revenirea în funcție, în 2023, Fico a oprit ajutorul militar către Ucraina provenit din stocurile armatei slovace și a pus sub semnul întrebării sancțiunile UE împotriva Rusiei, decizii criticate atât la Kiev, cât și la Bruxelles.

În trecut, Fico a promis că personal va bloca aderarea Ucrainei la NATO, un proces ce necesită acordul tuturor celor 32 de membri. Totuși, politicianul slovac a spus că este deschis intrării Ucrainei în UE. Președintele rus a lăudat poziția Bratislavei, numind-o o „politică externă independentă” care produce „rezultate pozitive”.

Citește și

