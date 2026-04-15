Snapchat concediază un sfert din angajați. Aceștia vor fi înlocuiți de inteligența artificială

Snap, compania care deține Snapchat, a anunțat că va concedia 1.000 de angajați, mai exact, 16% din totalul personalului, în cadrul unui noul val de restructurări explicat prin folosirea tot mai mare a instrumentelor de inteligență artificială.

Potrivit unei declarații, compania a eliminat deja câteva sute de posturi vacante, notează BBC.

CEO-ul și cofondatorul Snap, Evan Spiegel, le-a comunicat angajaților că compania se află într-un „moment de cotitură”, iar scopul reducerilor este diminuarea costurilor anuale cu 500 de milioane de dolari (aproximativ 368 de milioane de lire sterline).

Spiegel a afirmat că angajații rămași vor utiliza tot mai frecvent instrumente de inteligență artificială pentru a „reduce sarcinile repetitive și a accelera ritmul de execuție”, subliniind că echipe mai restrânse au început deja să adopte acest mod de lucru în ultimele luni.

„Schimbări de o asemenea amploare și implementate într-un ritm atât de rapid nu sunt niciodată simple și vor veni, inevitabil, cu provocări”, a adăugat el într-un mesaj intern.

Este cel puțin a treia rundă majoră de concedieri la Snap din 2022 încoace, când compania a redus atunci aproximativ 20% din personal.

Declarațiile lui Spiegel reprezintă și prima ocazie în care acesta asociază în mod direct reducerile de personal cu utilizarea inteligenței artificiale.

În acest an, investitorul activist Irenic Capital Management a devenit acționar al Snap, criticând într-o scrisoare deschisă faptul că, în ciuda a sute de milioane de utilizatori lunari, compania nu a reușit să devină profitabilă nici după 15 ani de activitate.

