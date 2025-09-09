Sondaj BFMTV: 6 din 10 francezi vor ca președintele Emmanuel Macron să DEMISIONEZE

Tensiunea politică sporește în Franța după căderea guvernului Bayrou, astfel că potrivit unui sondaj realizat de Institutul Elabe pentru BFMTV, 64% dintre francezi doresc demisia președintelui Emmanuel Macron.
Conform sondajului, 74% dintre francezi sunt mulțumiți de dizolvarea guvernului condus de premierul François Bayrou. Însă protestele de stradă survenite imediat după acest eveniment au scos în față o nouă realitate: majoritatea cetățenilor (64%) îl vor demis pe președintele țării, Emmanuel Macron.
Ca și în iunie 2024, când președintele Macron a decis să dizolve Adunarea Națională după ce majoritatea prezidențială nu a reușit să câștige alegerile europene, 59% dintre cei chestionați sunt în favoarea organizării de noi alegeri.
Deși nici dizolvarea guvernului, nici demisia lui Emmanuel Macron nu sunt încă pe masă, căutarea următorului prim-ministru este deja în plină desfășurare. Pe lista scurtă s-au vehiculat mai multe nume, precum:
Doar 30% dintre francezi își doresc numirea lui Bruno Retailleau în această funcție, 27% pentru Gérald Darmanin, 22% pentru Bernard Cazeneuve, 20% pentru Olivier Faure, 19% pentru Xavier Bertrand și 16% pentru Sébastien Lecornu.
Însă niciuna dintre personalitățile politice menționate nu au reușit să stabilească un consens în privința compoziției viitorului cabinet.
În ceea ce privește formarea guvernului, 71% dintre respondenți doresc numirea unor tehnocrați la vârful ministerelor.
De menționat faptul că 51% dintre francezi își doresc ca următorul guvern să acorde prioritate atât problemelor suverane, cât și celor sociale.
Sondajul s-a realizat pe un eșantion de 1.004 persoane, reprezentativ pentru rezidenții Franței cu vârsta de peste 18 ani. Reprezentarea fost asigurată folosind metoda cotelor aplicate următoarelor variabile: sex, vârstă și ocupație și categorii urban/rural.
