Premierul DEMIS al Frantei și-a înmânat demisia lui Emmanuel Macron. Cine sunt potențialii SUCCESORI

09 sept. 2025, 18:54, Știri externe
François Bayrou, numit prim-ministru în decembrie, și-a prezentat demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, după ce a pierdut votul de încredere de luni cu 194 de voturi pentru, și 364 voturi împotrivă.

Puțin după ora prânzului, François Bayrou a părăsit Hôtel de Matignon și a ajuns la Palatul Elysée pentru a înmâna scrisoarea de demisie președintelui Republicii, Emmanuel Macron.

Bayrou va trebui să continue să se ocupe de afacerile curente în timp ce se așteaptă numirea unui succesor, al cincilea șef de Guvern de la începutul celui de-al doilea mandat de cinci ani al lui Emmanuel Macron în 2022.

Șeful statului „va numi un nou prim-ministru în următoarele zile”, a anunțat luni seara Palatul Elysée.

Conform Le Figaro, Emmanuel Macron ar avea mai multe opțiuni, printre care Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin (toți miniștri din partea partidului Les Republicains), fostul premier socialist Bernard Cazeneuve, sau un „tehnocrat.”

Sébastien Lecornu, ministrul Forțelor Armate

Membru al Guvernului din 2017, Sébastien Lecornu este protejat al lui Emmanuel Macron, precum și al lui Brigitte Macron. În vârstă de 39 de ani, el este ministrul Forțelor Armate, și șeful statului a vrut să-l numească premier pe 13 decembrie 2024.

Partizan al „reînarmării” țării, pe fundalul războiului din Ucraina și Orientul Mijlociu, Sébastien Lecornu a asigurat, în decembrie anul trecut, că „nu este candidat la nimic”. El este considerat prea de dreapta de către socialiști, în ciuda intenției sale, repetată în trecut, de a „lucra cu toată lumea”.

Catherine Vautrin, Ministrul Muncii și Sănătății

Acum trei ani, Emmanuel Macron i-a oferit lui Vautrin funcția de premier, a doua zi după realegerea sa, înainte să se răzgândească sub presiunea aripii de stânga a taberei sale,

Acum, Catherine Vautrin, în vârstă de 65 de ani, pare să bifeze mai multe căsuțe. Ministrul Muncii și Sănătății ar putea întruchipa un punct de echilibru în coaliția dintre Macron și Les Republicains – fosta sa familie politică.

În ciuda rădăcinilor sale de dreapta, ea a încercat să-și construiască un profil social, ocupându-se de mai multe probleme sensibile, cum ar fi reforma pensiilor și proiectul de lege privind „moartea asistată”.

Gérald Darmanin, omul ambițios cu ochii ațintiți pe 2027

Gérald Darmanin visează de mult timp la funcția de premier. Ambițiosul ministru al Justiției, în vârstă de 42 de ani, cu ochii ațintiți pe alegerile prezidențiale din 2027, a rămas apropiat de Emmanuel Macron.

Activ pe tot parcursul verii, angajat într-o „revoluție a sistemului penal”, Darmanin s-a întâlnit cu șeful statului la Fort de Brégançon (Var) pe 13 august, după cum a dezvăluit L’Express. Fostul republican crede că și-a dovedit eficiența la Ministerul de Interne pe perioada ultimelor Jocuri Olimpice.

Bernard Cazeneuve, chipul unei stângi compatibile cu Macron

Cazeneuve a fost primit la Palatul Elysée în vara anului 2024, într-un moment în care președintele căuta un succesor pentru premierul Gabriel Attal, după eșecul taberei sale în alegerile legislative.

La un an și jumătate de la înființarea La Convention, mișcarea sa menită să reunească o familie social-democrată, fostul prim-ministru socialist în vârstă de 62 de ani își cultivă statura de om de stat în dezbateri publice.

Eterna variantă a tehnocratului

După căderea lui Michel Barnier și cea a lui François Bayrou, șeful statului poate că a învățat o lecție: se poate ca soluția să nu fie găsită în partide.

Macron s-a gândit la asta când a menționat numele lui Thierry Beaudet în septembrie anul trecut. Beaudet, președintele Consiliului Economic, Social și de Mediu (CESE) are un profil tehnic și vine din societatea civilă.

