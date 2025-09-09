PETRECERI în toată regula în Franța după căderea Guvernului Bayrou. Participanții susțin mișcarea „Blocăm totul”

Mii de persoane au sărbătorit luni seară, în stradă, căderea Guvernului condus de François Bayrou în fața mai multor primării din Franța, în urma apelului mișcării „Blocați totul”.

Conform unor surse din Poliție, 200 de demonstrații au reunit „11.000 de persoane” după căderea Guvernului, inclusiv în capitala Paris, arată France24.

Cele mai semnificative astfel de acțiuni au fost întrgistrate la Rennes (750 de persoane), Lyon (500 de persoane), Brest (400 de persoane), Grenoble (250 de persoane) și Le Havre (220 de persoane), într-o atmosferă „în general festivă”, transmis surse din Poliție.

Evenimente similare au fost organizate și la Rennes, Toulouse și Grenoble. „La Lyon, protestatarii au lansat focuri de artificii, ceea ce a provocat o mișcare de mulțime”, dar calmul a fost restabilit după intervenția forțelor de ordine, a adăugat sursa.

La Nantes, aproximativ 300 de persoane, potrivit autorităților, s-au adunat la începutul serii în fața Primăriei, pentru a sărbători evenomentul politic. De la manifestație nu au lipsit muzica, mesajele împotriva lui Bayrou sau îndemnul la blocarea activității, plănuită pentru 10 septembrie de mișcarea „Blocăm totul”. La Rennes, sute de oameni, mulți dintre ei studenți, s-au adunat în apropierea Primăriei în jurul unei mese cu câteva sticle de vin și pâine, cu muzică și confetti pe fundal, mai notează sursa citată.

Mișcarea „Blocăm totul” continuă în Franța

O mișcare numită Bloquons Tout („Blocăm totul”) a promis un val de proteste și boicoturi împotriva politicilor președintelui Emmanuel Macron începând de miercuri. Mai multe sindicate au convocat manifestații pentru 18 septembrie.

Președintele Franței „va numi un nou prim-ministru în următoarele zile”, a anunțat Palatul Elysée luni seara într-un comunicat.

François Bayrou își prezintă demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, marți dimineață, după ce luni seara, 364 de deputați au votat împotriva încrederii solicitate de premier.

Sursa foto: Profimedia