Sondaj: Un milion de americani ar putea PĂRĂSI permanent orașul New York dacă câștigă Zohran Mamdani alegerile pentru primărie

Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta.

Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din State Island sunt în fruntea primului val de new yorkezi care ar putea părăsi permanent „Big Apple”. Experții spun că acest lucru ar putea avea un impact negativ major asupra economiei orașului, scrie publicația New York Post.

Zohran Mamdani a promis o agendă socialistă radicală: creșterea salariului minim per/oră la 30 de dolari până în 2030, precum și transport în comun gratuit. Companiile private nu-i consideră agenda lui Mamdani „sustenabilă”. Președintele Donald Trump a avertizat că New York City riscă să intre în colaps economic cu Zohran Mamdani primar.

Între 765.000 și 2,12 milioane de new yorkezi iau în considerare plecarea permanentă din oraș

Aproximativ 765.000 de persoane din cei 8,4 milioane de locuitori ai New York City se pregătesc să plece. Aproximativ 9% dintre newyorkezi spun că vor părăsi „cu siguranță” orașul dacă Mamdani va fi ales ca al 111-lea primar, a relatat Daily Mail, citând un sondaj realizat de J.L. Partners.

Alți 25% dintre newyorkezi, aproximativ 2,12 milioane, au spus că ar „lua în considerare” să-și strângă bagajele și să plece. Printre persoanele cu venituri mari, 7% dintre cei cu venituri peste 250.000 de dolari pe an au spus că vor fugi cu siguranță.

Bărbații albi, vârstnicii, asiaticii și bogații sunt cei mai „speriați” de Zohran Mamdani

Când li s-a cerut să descrie cum ar arăta New York-ul cu Zohran Mamdani ca primar, respondenții l-au descris drept un „dezastru”, un adevărat „iad”, „acoperiți-vă urechile, copii” și ca „o groapă de ra***”.

Bărbații au fost mai predispuși decât femeile să spună că vor pleca: 12% dintre bărbați și 7% dintre femei au afirmat că sigur se vor muta.

Alegătorii cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani au manifestat cea mai puternică dorință de a fugi, 12% fiind siguri și 33% luând în considerare o posibilă mutare, conform sondajului.

În funcție de rasă, 13% dintre newyorkezi albi și 11% dintre rezidenții asiatici au declarat că vor pleca cu siguranță.

Alegătorii din Staten Island sunt în fruntea americanilor care susțin că vor emigra cu siguranță, 21% spunând că vor pleca, iar alți 54% luând în considerare această posibilitate. În Manhattan, 6% spun că ar fugi, iar 20% nu sunt siguri; pe când în Brooklyn, procentul este de 8% și, respectiv, 18%.

Londra este grav afectată de „exodul milionarilor” de la venirea lui Sadiq Khan la primărie

Acest trend al relocării în masă a rezidenților cu venituri mari a fost întâlnit la Londra, de când laburistul Sadiq Khan este în funcția de primar. Henley Global and Partnersa preconizat că un număr record de 142.000 de milionari se vor reloca din Marea Britanie până la finalul anului 2025.

Andrew Amoils a scris că Regatul Unit, și Londra în special, a fost considerată în mod tradițional una dintre destinațiile de top din lume pentru milionarii care migrează. Totuși, această tendință a început să se inverseze în urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce tot mai mulți milionari au început să părăsească țara. Tot mai puțini milionari străini se stabilesc în Londra. De când cu Brexitul și venirea lui Sadiq Khan la primăria Londrei, Regatul Unit a pierdut 16.500 de milionari.

Din iulie 2024, un milionar a părăsit Marea Britanie la fiecare 45 de minute în anul în care Partidul Laburist a ajuns la putere, arată cifrele publicate de The Telegraph, astfel că „exodul” bogăției s-a accelerat cu 157% de când Keir Starmer a venit la conducerea guvernului britanic.

Marea Britanie a pierdut anul trecut 10.800 de milionari în fața țărilor de peste mări, mai mult decât dublul numărului din 2023, potrivit noilor date obținute de The Telegraph.„Exodul” echivalează cu plecarea a 30 de milionari pe zi, adică aproximativ unul la fiecare trei sferturi de oră.

