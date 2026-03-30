Sony suspendă vânzarea cardurilor de memorie în Japonia. Care este motivul

Sony suspendă vânzarea cardurilor de memorie în Japonia. Care este motivul

Divizia japoneză a companiei Sony a anunțat suspendarea temporară a comenzilor pentru carduri SD și CFexpress, pe măsură ce cererea depășește capacitatea de producție, afectată de competiția tot mai mare pentru cipuri, alimentată în special de boom-ul inteligenței artificiale.

Criza semiconductorilor se adâncește în 2026

Criza globală a semiconductorilor a devenit o problemă structurală a industriei tehnologice. În prezent, competiția pentru capacitățile de producție este intensificată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Centrele de date ale unor companii precum Google, Microsoft sau Meta consumă cantități uriașe de memorie de înaltă performanță pentru antrenarea modelelor AI.

Acest lucru determină producătorii majori de cipuri, precum TSMC și Samsung, să prioritizeze fabricarea de componente mai profitabile. În special cipuri pentru AI și memorii de tip HBM destinate serverelor, în detrimentul cipurilor mai ieftine utilizate în cardurile de memorie.

Foto: Sony România

Sony suspendă comenzile pentru carduri de memorie

În acest context, Sony a anunțat suspendarea temporară a comenzilor pentru mai multe tipuri de carduri de memorie CFexpress și SD, din cauza imposibilității de a satisface cererea viitoare.

Compania a transmis într-un comunicat publicat pe site-ul său că decizia afectează comenzile plasate prin distribuitorii autorizați, dar și prin magazinul oficial Sony, începând cu 27 martie 2026.

„Am decis să suspendăm temporar recepția comenzilor de la distribuitorii autorizați și de la clienții din magazinul Sony”, a transmis compania, explicând că reluarea comenzilor va depinde de evoluția situației din lanțul de aprovizionare și va fi anunțată ulterior.

Sony și-a exprimat, totodată, regretul pentru eventualele neplăceri cauzate clienților.

Produsele afectate de suspendare

Măsura vizează mai multe game de produse, inclusiv:

  • Carduri CFexpress Tip A: CEA-G1920T, CEA-G960T, CEA-G480T, CEA-G240T
  • Carduri CFexpress Tip B: CEB-G480T, CEB-G240T
  • Carduri SDXC/SDHC: SF-G256T, SF-G128T, SF-G64T, SF-M512T, SF-M256T, SF-M128T, SF-E256, SF-E128A, SF-E64A

Presiuni asupra întregii industrii

Aceasta nu este o problemă izolată pentru Sony. Compania se confruntă deja cu efectele presiunilor economice globale. Recent, a majorat prețurile pentru consolele PlayStation 5, PlayStation 5 Pro și PlayStation Portal.

În plus, deficitul de memorie RAM și stocare a avut impact și asupra planurilor de viitor. Inclusiv posibile întârzieri pentru următoarea generație de console PlayStation, estimată acum pentru perioada 2028–2029.

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
NASA trimite din nou astronauți în apropierea Lunii. Cum diferă Artemis de vechiul program Apollo?

