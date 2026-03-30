Sony suspendă vânzarea cardurilor de memorie în Japonia. Care este motivul

Divizia japoneză a companiei Sony a anunțat suspendarea temporară a comenzilor pentru carduri SD și CFexpress, pe măsură ce cererea depășește capacitatea de producție, afectată de competiția tot mai mare pentru cipuri, alimentată în special de boom-ul inteligenței artificiale.

Criza semiconductorilor se adâncește în 2026

Criza globală a semiconductorilor a devenit o problemă structurală a industriei tehnologice. În prezent, competiția pentru capacitățile de producție este intensificată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Centrele de date ale unor companii precum Google, Microsoft sau Meta consumă cantități uriașe de memorie de înaltă performanță pentru antrenarea modelelor AI.

Acest lucru determină producătorii majori de cipuri, precum TSMC și Samsung, să prioritizeze fabricarea de componente mai profitabile. În special cipuri pentru AI și memorii de tip HBM destinate serverelor, în detrimentul cipurilor mai ieftine utilizate în cardurile de memorie.

Sony suspendă comenzile pentru carduri de memorie

În acest context, Sony a anunțat suspendarea temporară a comenzilor pentru mai multe tipuri de carduri de memorie CFexpress și SD, din cauza imposibilității de a satisface cererea viitoare.

Compania a transmis într-un comunicat publicat pe site-ul său că decizia afectează comenzile plasate prin distribuitorii autorizați, dar și prin magazinul oficial Sony, începând cu 27 martie 2026.

„Am decis să suspendăm temporar recepția comenzilor de la distribuitorii autorizați și de la clienții din magazinul Sony”, a transmis compania, explicând că reluarea comenzilor va depinde de evoluția situației din lanțul de aprovizionare și va fi anunțată ulterior.

Sony și-a exprimat, totodată, regretul pentru eventualele neplăceri cauzate clienților.

Produsele afectate de suspendare

Măsura vizează mai multe game de produse, inclusiv:

Carduri CFexpress Tip A: CEA-G1920T, CEA-G960T, CEA-G480T, CEA-G240T

Carduri CFexpress Tip B: CEB-G480T, CEB-G240T

Carduri SDXC/SDHC: SF-G256T, SF-G128T, SF-G64T, SF-M512T, SF-M256T, SF-M128T, SF-E256, SF-E128A, SF-E64A

Presiuni asupra întregii industrii

Aceasta nu este o problemă izolată pentru Sony. Compania se confruntă deja cu efectele presiunilor economice globale. Recent, a majorat prețurile pentru consolele PlayStation 5, PlayStation 5 Pro și PlayStation Portal.

În plus, deficitul de memorie RAM și stocare a avut impact și asupra planurilor de viitor. Inclusiv posibile întârzieri pentru următoarea generație de console PlayStation, estimată acum pentru perioada 2028–2029.