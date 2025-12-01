După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina

După întâlnirea dintre negociatorii ucraineni și americani de duminică din Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să călătorească astăzi la Moscova pentru mai multe discuții cu rușii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, arată Wall Street Journal.

Secretarul de stat, Marco Rubio, trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump s-au întâlnit duminică în Florida cu delegația ucraineană, în cadrul căreia au discutat despre calendarul pentru noile alegeri prezidențiale în Ucraina și perspectiva unor schimburi de teritorii dintre Rusia și Ucraina. Alte probleme cruciale rămân însă nerezolvate, inclusiv natura garanțiilor de securitate ale Statelor Unite și Occidentului pentru Ucraina și dacă Kremlinul va continua să ceară recunoașterea internațională a teritoriilor pe care le-a anexat începând cu anul 2022.

„Nu vrem doar să punem capăt războiului, vrem și să ajutăm Ucraina să fie în siguranță pentru totdeauna, astfel încât să nu se mai confrunte niciodată cu o altă invazie”, a declarat Rubio după întâlnire. „Mai sunt multe de făcut. Este o chestiune delicată, complicată, există multe componente și, evident, mai este implicată o altă parte care va trebui să facă parte din ecuație”, a spus secretarul de stat al SUA.

Delegația ucraineană a fost condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, care l-a înlocuit pe Andrii Yermak, unul dintre înalții oficiali ai Ucrainei care a demisionat pe fondul unui scandal de corupție de la Kiev. „Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă și puternică”, a declarat Umerov, stând lângă Rubio în afara sălii de negocieri. „Această întâlnire a fost productivă și reușită”, a spus el, fără a oferi însă alte detalii specifice.

Întrebat de un reporter când va avea loc vizita lui Witkoff la Moscova, Donald Trump a spus că va avea loc „cândva săptămâna viitoare”, dar nu a precizat o zi anume.

După o lună de negocieri intense, încă nu avem un deznodământ cu privire la pacea în Ucraina

Luna noiembrie a fost o lună plină de întâlniri bilaterale cu mize mari. Toate au început în Florida, când Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu Kirill Dimitriev, negociatorul ales al lui Putin, pentru a elabora planul de pace inițial în 28 de puncte. Cei trei au lucrat împreună pentru a edita propunerea pe parcursul mai multor zile în octombrie, la reședința lui Witkoff de pe malul apei din Miami Beach, Florida, arată WSJ.

Propunerea inițială de pace a administrației Trump, divulgată la mijlocul lunii noiembrie, a alarmat Ucraina și aliații europeni pentru că au oferit concesii care erau mai mult în favoarea Rusiei, inclusiv plafonarea dimensiunii armatei Ucrainei, dar nu și cea a Rusiei, și o propunere de a interzice aderarea statului ucrainean în NATO.

Când Umerov, șeful delegației ucrainene, a mers la finalul lunii octombrie la Miami, pentru a analiza planul în 28 de puncte, acesta a spus fără menajamente că acordul favorizează Rusia în detrimentul Ucrainei. La masa negocierilor de ieri din SUA, în interiorul clubului de golf Shell Bay al lui Witkoff din sudul Floridei, Umerov și-a exprimat aprecierea pentru eforturile administrației Trump.

„SUA ne ascultă, SUA ne sprijină, SUA merge alături de noi”, a spus el.

Vrea Putin să încheie conflictul din Ucraina?

După aproape 4 ani de război în Ucraina, încă nu este clar dacă Vladimir Putin este dispus să facă concesii care să mulțumească ambele părți implicate în conflict. Într-un discurs de săptămâna trecută, președintele Rusiei a spus că este pregătit pentru discuții serioase pentru a pune capăt războiului, dar a precizat în același timp că Ucraina trebuie să își retragă trupele din Donețk și Luhansk, inclusiv din zonele care nu sunt controlate de Rusia.

„Când trupele ucrainene vor părăsi teritoriile pe care le dețin, luptele se vor opri. Dacă nu o vor face, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace militare”, a declarat Vladimir Putin.

Discuțiile privind schimburile de teritorii ca parte a unui acord de pace sunt deosebit de complicate deoarece, în cazurile Rusiei și Ucrainei, constituția le interzice cedarea teritoriilor fără modificări legislative. Spre deosebire de Rusia, unde Putin deține controlul total, în cazul Ucrainei, obstacolele juridice sunt mai complicate. Orice modificare a frontierelor Ucrainei necesită un referendum la nivel național.

