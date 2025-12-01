Prima pagină » Știri externe » După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina

După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina

01 dec. 2025, 11:21, Știri externe
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.371. Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova / Sursa FOTO: Profimedia

După întâlnirea dintre negociatorii ucraineni și americani de duminică din Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să călătorească astăzi la Moscova pentru mai multe discuții cu rușii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, arată Wall Street Journal.

Secretarul de stat, Marco Rubio, trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump s-au întâlnit duminică în Florida cu delegația ucraineană, în cadrul căreia au discutat despre calendarul pentru noile alegeri prezidențiale în Ucraina și perspectiva unor schimburi de teritorii dintre Rusia și Ucraina. Alte probleme cruciale rămân însă nerezolvate, inclusiv natura garanțiilor de securitate ale Statelor Unite și Occidentului pentru Ucraina și dacă Kremlinul va continua să ceară recunoașterea internațională a teritoriilor pe care le-a anexat începând cu anul 2022.

„Nu vrem doar să punem capăt războiului, vrem și să ajutăm Ucraina să fie în siguranță pentru totdeauna, astfel încât să nu se mai confrunte niciodată cu o altă invazie”, a declarat Rubio după întâlnire. „Mai sunt multe de făcut. Este o chestiune delicată, complicată, există multe componente și, evident, mai este implicată o altă parte care va trebui să facă parte din ecuație”, a spus secretarul de stat al SUA.

Delegația ucraineană a fost condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, care l-a înlocuit pe Andrii Yermak, unul dintre înalții oficiali ai Ucrainei care a demisionat pe fondul unui scandal de corupție de la Kiev. „Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă și puternică”, a declarat Umerov, stând lângă Rubio în afara sălii de negocieri. „Această întâlnire a fost productivă și reușită”, a spus el, fără a oferi însă alte detalii specifice.

Întrebat de un reporter când va avea loc vizita lui Witkoff la Moscova, Donald Trump a spus că va avea loc „cândva săptămâna viitoare”, dar nu a precizat o zi anume.

După o lună de negocieri intense, încă nu avem un deznodământ cu privire la pacea în Ucraina

Luna noiembrie a fost o lună plină de întâlniri bilaterale cu mize mari. Toate au început în Florida, când Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu Kirill Dimitriev, negociatorul ales al lui Putin, pentru a elabora planul de pace inițial în 28 de puncte. Cei trei au lucrat împreună pentru a edita propunerea pe parcursul mai multor zile în octombrie, la reședința lui Witkoff de pe malul apei din Miami Beach, Florida, arată WSJ.

Propunerea inițială de pace a administrației Trump, divulgată la mijlocul lunii noiembrie, a alarmat Ucraina și aliații europeni pentru că au oferit concesii care erau mai mult în favoarea Rusiei, inclusiv plafonarea dimensiunii armatei Ucrainei, dar nu și cea a Rusiei, și o propunere de a interzice aderarea statului ucrainean în NATO.

Când Umerov, șeful delegației ucrainene, a mers la finalul lunii octombrie la Miami, pentru a analiza planul în 28 de puncte, acesta a spus fără menajamente că acordul favorizează Rusia în detrimentul Ucrainei. La masa negocierilor de ieri din SUA, în interiorul clubului de golf Shell Bay al lui Witkoff din sudul Floridei, Umerov și-a exprimat aprecierea pentru eforturile administrației Trump.

„SUA ne ascultă, SUA ne sprijină, SUA merge alături de noi”, a spus el.

Vrea Putin să încheie conflictul din Ucraina?

După aproape 4 ani de război în Ucraina, încă nu este clar dacă Vladimir Putin este dispus să facă concesii care să mulțumească ambele părți implicate în conflict. Într-un discurs de săptămâna trecută, președintele Rusiei a spus că este pregătit pentru discuții serioase pentru a pune capăt războiului, dar a precizat în același timp că Ucraina trebuie să își retragă trupele din Donețk și Luhansk, inclusiv din zonele care nu sunt controlate de Rusia.

„Când trupele ucrainene vor părăsi teritoriile pe care le dețin, luptele se vor opri. Dacă nu o vor face, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace militare”, a declarat Vladimir Putin.

Discuțiile privind schimburile de teritorii ca parte a unui acord de pace sunt deosebit de complicate deoarece, în cazurile Rusiei și Ucrainei, constituția le interzice cedarea teritoriilor fără modificări legislative. Spre deosebire de Rusia, unde Putin deține controlul total, în cazul Ucrainei, obstacolele juridice sunt mai complicate. Orice modificare a frontierelor Ucrainei necesită un referendum la nivel național.

Recomandările autorului:

Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului”

Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Apreciem poziția fermă în sprijinul suveranității Ucrainei”

Putin și Orban „s-au pierdut” în traducere. În timpul discuțiilor de la Kremlin, translatorul premierului Ungariei s-a încurcat în… Ucraina

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
EXTERNE Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
10:44
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
ANALIZA de 10 Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului”
10:00
Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului”
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”
09:41
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 786. Forțe armate americane și siriene au bombardat depozite ale Statului Islamic
09:24
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 786. Forțe armate americane și siriene au bombardat depozite ale Statului Islamic
FLASH NEWS Emmanuel Macron anunță o posibilă vizită a lui Nicușor Dan la Paris în mesajul de 1 Decembrie adresat României
09:19
Emmanuel Macron anunță o posibilă vizită a lui Nicușor Dan la Paris în mesajul de 1 Decembrie adresat României
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
VIDEO Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
11:02
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”

Cele mai noi