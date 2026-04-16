Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce capitala a devenit o atracție pentru investitori din „Lumea Nouă”.

În timp ce locuitorii Barcelonei se plâng de supraturism, închirierile de scurtă durată au înrăutățit criza imobiliară din Spania.

Investitorii nord-americani și sud-americani continuă să cumpere locuințe și să le închirieze sau să le vândă la prețuri tot mai mari. Și cumpără locuințe chiar din cartierele bogate.

Madridul pare să devină un „El Dorado” pentru investitorii imobiliari. Nu și pentru localnici, potrivit unui reportaj realizat de France24.

Pentru americani, Madridul este paradisul. Pentru localnici, a devenit un infern

Tinerii americani experimentează „paradisul” -precum Danielle Grobman. Este uimită că în Spania poate să aibă parte de un sistem medical accesibil și adoră viața culturală a Madridrului. Dar pentru localnici, situația este devastatoare.

O bulă imobiliară a mai fost și între anii 2006-2007, dar a fost cauzată atunci de băncile care acordau prea multe împrumuturi. Criza imobiliară actuală este provocată de lipsa ofertei de locuințe noi.

Spania este aproape de o bulă imobiliară

Numărul proprietarilor tineri (26-29 de ani) a scăzut de la 59% în 2007 la 27% în 2024. Accesul lor la locuințe este posibil doar datorită sprijinului financiar din partea familiilor lor.

În Salamanca, fiecare metru pătrat a ajuns să coste 10.000 de euro. Pentru agenți imobiliari străini, ca Alin Enriquez, sau investitori ca Alfonso Tamayo din Mexic, este o afacere profitabilă. Ei cumpără și scot la vânzare sau închiriază apartamente cu sufragerii spațioase.

Spaniolii sunt nemulțumiți

Octavio Rojas, șeful unei asociații mexicane, spune că Madridul este o atracție pentru investitori fiindcă are un nivel mai mare de securitate. În centrul capitalei, activiștii civili protestează împotriva afaceriștilor imobiliari bogați și au ocupat o clădire în semn de boicot.

Irene Moreno Castro, o rezidentă amenințată cu evacuarea, spune că localnicii ca ea nu mai pot face față costurilor. Ea spune că rezidenții „dau viață” orașului. Prețurile la chirii s-au dublat în ultimii ani.

