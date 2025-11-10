Prima pagină » Știri externe » Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor

10 nov. 2025, 15:58, Știri externe
Salarii de peste 1.700 de euro fără concurs în Spania. Țara caută bibliotecari pentru universități și instituții publice, cu posturi libere în orașe precum Madrid, Alicante, Bilbao și Las Palmas de Gran Canaria. Cei dornici pot să aplice online, prin intermediul unei platforme unde se caută locuri de muncă.

Interesul generat de acest post stă într-un detaliul rar întâlnit de spanioli. Posturile pot fi ocupate fără „oposición”, procedura clasică de concurs care condiționează, de obicei, accesul la funcțiile din sectorul public.

Potrivit as.com, majoritatea pozițiilor cer prezență fizică, în ture de dimineață, după-amiază sau de weekend, în funcție de cerințele instituției. Sunt căutați atât bibliotecari cu responsabilități integrale, cât și regizori de documentare, specialiști în managementul tehnic al sistemelor bibliotecare sau personal administrativ de suport.

În zona universitară se caută competențe în formarea utilizatorilor, sprijinirea activității didactice și de cercetare, precum și capacitatea de monitorizare a producției științifice.

Competențele tehnice au o pondere ridicată. Pentru posturile specializate se cer cunoștințe solide privind platforme precum Alma – de la administrare și fluxuri operaționale, până la instrumente analitice și interoperabilitate cu Primo.

Posturile sunt disponibile în Alicante, Madrid, Bilbao și Las Palmas de Gran Canaria

Pentru zona juridică sunt necesare abilități avansate de documentare în baze de date precum Aranzadi, Westlaw, La Ley Digital sau Vlex, dar şi experienţă în digitalizarea şi normalizarea fondurilor.

Deşi piaţa muncii din Spania este cunoscută pentru salarizări mai scăzute comparativ cu alte state din vestul Europei, posturile de bibliotecar fără concurs, remunerate cu 1.700 de euro lunar, sunt considerate atractive şi pot genera competiție ridicată între candidați.

Cum poate un român să lucreze în Spania

Munca pentru români este accesibilă în Spania și reglementată printr-o serie de formalități obligatorii administrative, ele asigură legalitatea și protecția angajatului. Pentru că România este membră a Uniunii Europene, românii au dreptul să muncească în Spania fără restricții și fără autorizație de muncă.

