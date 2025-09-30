Ce salariu primește un român la cules de portocale în Spania. Ce „avere” poate să strângă în șase luni

Munca sezonieră în Spania, în special la culesul de fructe, este o opțiune tot mai populară în rândul românilor, iar unul din motivele principale este legat de salariile atractive și posibilitatea de a câștiga bani într-un timp foarte scurt.

În perioada aceasta din an, campania de cules portocale și mandarine reprezintă o oportunitate buna, mai ales pentru cei care caută un venit suplimentar.

Cât câștigă un român la cules de portocale în Spania

Pentru sezonul 2025, între lunile octombrie și mai, în zona Castellon și Valencia, sunt disponibile mai multe locuri de muncă pe domeniul agriculturii, în special la cules de portocale și mandarine. Se caută muncitori sezonieri, iar salariile sunt atractive.

Aceste oferte sunt cel mai adesea destinate pentru cupluri sau bărbații dornici să muncească pentru un venit substanțial. Angajatorii preferă persoanele disponibile pe termen lung, adică de la început de toamnă până la final de primăvară.

Un alt factor important care trebuie luat în considerare este flexibilitatea de a lucra în echipă. Culesul citricelor reprezintă o muncă repetitivă și o concentrare constantă, care pentru unii poate deveni un job obositor. Majoritatea angajaților din zona Castellon și Valencia oferă condiții bune de cazare, precum și un program de lucru organizat, cu pauze adecvate.

Aceste zone sunt renumite pentru producția de citrice, iar culesul lor reprezintă o activitate profitabilă pentru economia locală. Angajatorii preferă cuplurile sau bărbații, asta pentru că munca în echipă este mai eficientă și mai productivă, se arată în anunțul postat pe OLX.

Munca sezonieră în Spania, tot mai populară în rândul românilor

Salariile variază între 1.700 și 2.400 de euro, în funcție de cantitatea de fructe culese, dar și de orele lucrate. Salariul se plătește pe bază de normă, iar asta înseamnă că muncitorii sunt plătiți pentru fiecare 100 de kilograme de portocale culese. Unii angajatori oferă și bonusuri de performanță, iar în funcție de muncă și de condițiile de vreme, unii lucrători ajung să câștige mai mult decât salariul de bază.