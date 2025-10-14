Prima pagină » Știri externe » Video. Trump l-a IRONIZAT pe Macron în conferința de după semnarea acordului de pace. Momentul în care sala a izbucnit în hohote de RÂS

14 oct. 2025, 07:45, Știri externe
La Sharm el-Sheikh, președintele SUA Donald Trump nu a omis să sublinieze discreția omologului francez Emmanuel Macron, absent din grupul de lideri mondiali prezenți în spatele său, atunci când a lăudat eforturile președintelui francez în favoarea planului său de pace.

La Sharm el-Sheikh, Donald Trump era înconjurat de mulți lideri mondiali, de la Keir Starmer din Marea Britanie, la Giorgia Meloni din Italia și mulți alții, cum ar fi președintele ONU Antonio Guterres și premierul spaniol Pedro Sanchez.

Dar de pe scenă lipsea un jucător important în eforturile de pace. Un anume Emmanuel Macron, care a fost prezent la summit. Era chiar în camera în care președintele american își ținea discursul.

Remarcile lui Donald Trump

Donald Trump nu a omis să sublinieze această discreție atunci când a lăudat eforturile președintelui francez în favoarea planului său de pace.

„Franța, mulțumesc foarte mult Emmanuel. Mi-am imaginat că Emmanuel era undeva în spatele meu”, a spus mai întâi Donald Trump, întorcându-se către șefii de stat din spatele său pentru a-l căuta cu privirea pe Emmanuel Macron.

„Unde este?”, a adăugat el, înainte ca Giorgia Meloni să îi indice unde se afla președintele francez.

„Nu-mi vine să cred! Ai o abordare discretă”, a spus apoi Donald Trump, adresându-se direct lui Macron.

Momentul a provocat multe râsete din partea publicului. Inclusiv din partea prim-ministrului italian, a prim-ministrului britanic sau a cancelarului german Friedrich Merz.

Prim-ministrul canadian Mark Carney chiar a râs în hohote, notează Huffington Post.

„Astăzi, este prietenul meu, este o treabă grozavă, bună, mulțumesc foarte mult Emmanuel”, a adăugat Trump înainte de a-și relua discursul cu mai multă seriozitate.

O aluzie la criza politică din Franța?

Deși motivul absenței vizibile a lui Emmanuel Macron din spatele lui Donald Trump nu a fost explicat, putem ghici o critică țintită din partea liderului american.

Pentru că, evocând discreția președintelui francez, este dificil – cel puțin din Franța – să nu vezi în ea o referire mai mult sau mai puțin discretă la situația politică franceză, care l-ar împinge pe șeful statului să dea dovadă de reținere în timpul acestui summit.

De asemenea, este dificil să demonstrezi că Donald Trump greșește atunci când evocă „abordarea discretă” a președintelui francez, care este mai degrabă obișnuit cu acest tip de eveniment în care este întotdeauna proactiv pe scena internațională și adesea rapid în a-și pune în scenă eforturile diplomatice.

Recunoașterea recentă a Palestinei la sediul ONU este un exemplu recent care dovedește acest lucru încă o dată.

Posibila explicație pentru discreția lui Macron

Pentru a înțelege această atitudine remarcabilă de retragere, explicația poate consta în prudența arătată de președintele francez cu privire la continuarea operațiunilor.

Luni este „un adevărat pas înainte și un pas decisiv. Dar trebuie să ne pregătim și pentru viitor”, a spus el înainte de a părăsi Sharm el-Sheikh.

El a reamintit, de asemenea, importanța accesului „ajutorului umanitar” în Gaza cât mai curând posibil.

„În miza următoarelor zile, există și faptul că jurnaliștii se pot întoarce în Gaza și pot arăta realitatea”, a adăugat Macron.

Cuvinte nuanțate care contrastează clar cu triumfalismul și entuziasmul afișat ostentativ de Donald Trump de-a lungul acestei „zile istorice.”

Foto: Profimedia

