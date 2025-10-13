Prima pagină » Știri externe » Netanyahu îi mulțumește lui Trump și speră la avansarea procesului de PACE. „Israelul poate semna noi tratate cu țările arabe”

13 oct. 2025, 16:28, Știri externe
Netanyahu îi mulțumește lui Trump și speră la avansarea procesului de PACE. „Israelul poate semna noi tratate cu țările arabe”

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a mulțumit, în Knesset, președintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile care au condus la eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza, semnalând posibilitatea unor noi acorduri cu țările arabe.

”Îi mulțumesc președintelui Trump. Numele Trump va rămâne în istorie, este cel mai mare prieten pe care statul Israel l-a avut vreodată la Casa Albă. Niciun alt președinte american nu a făcut mai multe decât el pentru Israel”, a afirmat Netanyahu în discursul rostit în Knesset, Parlamentul Israelului.

Premierul israelian a avertizat că, acum, după acordul de armistițiu, armata israeliană trebuie să se ocupe de dezarmarea grupului islamist Hamas.

”Acum, trebuie să ne ocupăm de dezarmarea grupului Hamas astfel încât să nu mai fie niciodată o amenințare pentru Israel. Am plătit un preț foarte mare în acest război, dar știm că militanții Hamas au înțeles cât de puternici și de hotărâți suntem, au înțeles că atacurile din 7 octombrie au fost o eroare catastrofală”, a subliniat Netanyahu.

De altfel, Benjamin Netanyahu a exprimat speranța normalizării relațiilor Israelului cu Arabia Saudită.

”Israelul poate semna noi tratate de pace cu țările arabe și musulmane”, a subliniat Benjamin Netanyahu, referindu-se la eforturile Administrației de la Washington în acest sens.

Israelul a obținut eliberarea tuturor ostaticilor vii din Fâșia Gaza grație eforturilor Qatarului, Egiptului și Statelor Unite. În schimbul celor 20 de ostatici, statul evreu va elibera circa 2.000 de deținuți palestinieni.

Foto: Profimedia

Citește și

