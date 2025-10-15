Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta 

Premierul-desemnat al Franței, Sébastien Lecornu, a explicat, miercuri, în Senat că nu renunță la planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, subliniind că suspendarea aplicării măsurilor prevăzute ”nu înseamnă renunțarea” la proiect.

Lecornu a dat asigurări grupărilor de dreapta, în fața Senatului, minimalizând suspendarea reformei pensiilor, esențială pentru câștigarea încrederii Partidului Socialist.

„Suspendarea nu înseamnă renunțare și nu înseamnă nici retragere”, a declarat Lecornu.

De asemenea, premierul-desemnat a adus în discuție și problema imigrației, a descentralizării și a funcționării statului. Acesta a insistat că nu intenționează să închidă niciun spital pentru a combate deșerturile medicale.

Lecornu a promis că va readuce „resursele administrative” și că va „construi o politică migratoare stabilă, clară și fidelă” valorilor țării, conform cotidianului Liberation.

Partidul Socialist salută deciziile lui Lecornu

Partidul Socialist din Franța a anunțat că nu va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu, datorită „suspendării imediate și complete” a reformei pensiilor din 2023 și abandonarea articolului privind asumarea răspunderii.

Președintele partidului Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, a denunțat ceea ce numește „pactul Faure-Macron”.

„Partidul Socialist îi permite președintelui să urmeze o politică respinsă în mod covârșitor de poporul francez”, a declarat Bardella

La rândul său, fosta președintă a RN, Marine Le Pen, a criticat aspru decizia Partidului Socialist. În timpul unei conferințe după reuniunea grupului RN/UDR, Marine Le Pen a denunțat „o coaliție de mișcări”, condusă de președintele Emmanuel Macron, care „face tot ce poate pentru a împiedica organizarea unor noi alegeri”.

„Acest lucru lasă puțini oameni de partea democrației”, a avertizat Le Pen.

