Prima pagină » Știri externe » Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft

Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft

Mihai Tănase
09 dec. 2025, 09:01, Știri externe
Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft
Foto: Profimedia images

Phoebe Gates, fiica miliardarului Bill Gates, a atras o finanțare de 30 de milioane de dolari pentru aplicația de shopping bazată pe inteligență artificială Phia, care a ajuns la o evaluare de 180 de milioane de dolari. Fondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei s-a implicat direct, lucrând ca stagiar în departamentul de suport clienți.

Phoebe Gates, fiica cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a reușit să strângă 30 de milioane de dolari pentru startupul ei de shopping bazat pe inteligență artificială, Phia, ridicând evaluarea companiei la 180 de milioane de dolari, la doar câteva luni după prima rundă de finanțare, potrivit India Today, citat de Mediafax.ro.

În mod surprinzător, în ciuda numelui celebru din spatele său, Bill Gates nu a investit capital în compania fiicei sale. În schimb, acesta a ales să se implice direct în activitatea startupului, lucrând voluntar ca stagiar în departamentul de suport clienți.

Miliardarul a explicat decizia prin faptul că cel mai bun mod de a înțelege un produs este „să mergi direct la cei care îl folosesc”.

Ce este de fapt „Phia”

Phia a fost cofondată de Phoebe Gates și antreprenoarea Sophia Kianni în perioada în care cele două locuiau într-un cămin al Universității Stanford. La acea vreme, Phoebe studia biologia umană, având ca specializare secundară studiile africane, până în 2024.

Inițial, cele două fondatoare au analizat ideea dezvoltării unui „tampon inteligent”, însă au renunțat rapid la acest concept și au decis să se concentreze pe una dintre cele mai mari probleme ale consumatorilor: haosul din shoppingul online.

Extensia de browser și aplicația mobilă Phia folosesc inteligența artificială pentru a analiza mii de magazine online, pentru a compara prețuri, a identifica opțiuni second-hand și a evidenția variante de cumpărături sustenabile.

Platforma a atras deja aproximativ 750.000 de utilizatori în doar opt luni de la lansare, devenind unul dintre cele mai rapide instrumente aflate în creștere din zona fashion-tech și AI.

Noua rundă de finanțare a adus în rândul investitorilor mai multe nume celebre, printre care Hailey Bieber, Kris Jenner, Sheryl Sandberg și Sara Blakely, fondatoarea brandului Spanx. De asemenea, investitori instituționali de top precum Notable Capital, Kleiner Perkins și Khosla Ventures completează lista, consolidând poziția Phia pe piața globală a tehnologiei și modei.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
EXTERNE Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
10:38
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
EXTERNE Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
10:10
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
ANALIZA de 10 1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
10:00
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
LIVE UPDATE Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
09:59
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est
08:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 794. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni acuză Israelul de confiscarea bunurilor în Ierusalimul de Est
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
CONTROVERSĂ Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
11:18
Nicușor Dan promite raportul despre anularea alegerilor în termen de 2-3 luni, dar o dovadă concretă a interferenței ruse abia în 3-5 ani
VIDEO Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
11:15
Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat avertismentele
ULTIMA ORĂ Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
10:51
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
Gândul de Vreme Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
EXTERNE O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
10:29
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos

Cele mai noi