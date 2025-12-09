Startupul AI al fiicei lui Bill Gates ajunge la 180.000.000 de dolari după o nouă finanțare record atrasă chiar de moștenitoare imperiului Microsoft

Phoebe Gates, fiica miliardarului Bill Gates, a atras o finanțare de 30 de milioane de dolari pentru aplicația de shopping bazată pe inteligență artificială Phia, care a ajuns la o evaluare de 180 de milioane de dolari. Fondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei s-a implicat direct, lucrând ca stagiar în departamentul de suport clienți.

Phoebe Gates, fiica cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a reușit să strângă 30 de milioane de dolari pentru startupul ei de shopping bazat pe inteligență artificială, Phia, ridicând evaluarea companiei la 180 de milioane de dolari, la doar câteva luni după prima rundă de finanțare, potrivit India Today, citat de Mediafax.ro.

În mod surprinzător, în ciuda numelui celebru din spatele său, Bill Gates nu a investit capital în compania fiicei sale. În schimb, acesta a ales să se implice direct în activitatea startupului, lucrând voluntar ca stagiar în departamentul de suport clienți.

Miliardarul a explicat decizia prin faptul că cel mai bun mod de a înțelege un produs este „să mergi direct la cei care îl folosesc”.

Ce este de fapt „Phia”

Phia a fost cofondată de Phoebe Gates și antreprenoarea Sophia Kianni în perioada în care cele două locuiau într-un cămin al Universității Stanford. La acea vreme, Phoebe studia biologia umană, având ca specializare secundară studiile africane, până în 2024.

Inițial, cele două fondatoare au analizat ideea dezvoltării unui „tampon inteligent”, însă au renunțat rapid la acest concept și au decis să se concentreze pe una dintre cele mai mari probleme ale consumatorilor: haosul din shoppingul online.

Extensia de browser și aplicația mobilă Phia folosesc inteligența artificială pentru a analiza mii de magazine online, pentru a compara prețuri, a identifica opțiuni second-hand și a evidenția variante de cumpărături sustenabile.

Platforma a atras deja aproximativ 750.000 de utilizatori în doar opt luni de la lansare, devenind unul dintre cele mai rapide instrumente aflate în creștere din zona fashion-tech și AI.

Noua rundă de finanțare a adus în rândul investitorilor mai multe nume celebre, printre care Hailey Bieber, Kris Jenner, Sheryl Sandberg și Sara Blakely, fondatoarea brandului Spanx. De asemenea, investitori instituționali de top precum Notable Capital, Kleiner Perkins și Khosla Ventures completează lista, consolidând poziția Phia pe piața globală a tehnologiei și modei.