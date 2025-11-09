Vânzările de arme americane către aliații NATO au fost blocate de shutdown-ul guvernamental. Un document al Departamentului de Stat al Statelor Unite, comunicat Axios, arată că exporturi de arme în valoare de peste cinci miliarde de dolari, destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei, au fost întârziate.

Potrivit sursei citate, acesta este un alt exemplu al repercusiunilor concedierilor, întreruperilor programelor și încetinirii activității în toate ramurile federale, pe măsură ce shutdown-ul ajunge la a 40-a zi și este cel mai lung din istoria SUA.

„Acest lucru afectează în mod real atât aliații și partenerii noștri, cât și industria americană, care nu poate livra multe dintre aceste capacități critice în străinătate”, a declarat pentru Axios un înalt oficial al Departamentului de Stat.

Ce țări vor fi afectate

Livrarea de arme – inclusiv rachete AMRAAM, sisteme de luptă Aegis și HIMARS – pentru aliați precum Danemarca, Croația și Polonia a fost afectată, potrivit oficialului.

Destinația finală a exporturilor nu este clară, dar vânzările de arme către aliații NATO sunt adesea transferate pentru a ajuta Ucraina, menționează sursa citată.

Tranzacțiile în curs includ atât vânzări de arme direct de la guvernul SUA către aliații NATO, cât și acordarea de licențe companiilor private americane din domeniul apărării pentru exportul de arme, a declarat oficialul.

Procesul pentru aceste vânzări specifice ar fi, în mod normal, simplu și necontroversat.

Legea privind controlul exportului de arme impune Congresului să examineze propunerile de vânzare de arme. Mulți angajați ai Departamentului de Stat, a căror sarcină este să informeze personalul Congresului și să se asigure că procesul este finalizat, au fost concediați, ceea ce a dus la încetinirea procesului, scriu jurnaliștii Axios.

Biroul de Afaceri Politico-Militare al Departamentului de Stat dispunea, luna trecută, de aproximativ un sfert din personalul normal pentru a sprijini vânzările de arme, a declarat un înalt oficial pentru Axios.

„Democrații blochează vânzările de arme esențiale, inclusiv către aliații noștri din NATO, ceea ce dăunează bazei industriale a SUA și pune în pericol securitatea noastră și a partenerilor noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-o declarație pentru Axios.

„China și Rusia nu sunt blocate, eforturile lor de a submina SUA și partenerii și aliații noștri devin mai ușoare, în timp ce baza noastră industrială suferă și nevoile aliaților noștri rămân nesatisfăcute”, a declarat pentru Axios James Risch (R-Idaho), președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului.

