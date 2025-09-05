Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA

Președintele american Donald Trump vrea modificarea tratatului internațional semnat în 1987 pentru a putea vinde drone militare MQ-9 Reaper partenerilor Statelor Unite.

Potrivit Reuters, președintele Donald Trump vrea modificarea unilaterală a tratatului privind controlul armelor, pentru a vinde drone de tip „Reaper” precum și alte echipamente militare avansate în străinătate.

Modificarea ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, tranzacție care ar aduce în vistieria americanilor peste 140 de miliarde de dolari. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul față de achiziționarea dronelor americane.

Producătorii americani de drone se confruntă cu o concurență acerbă în străinătate, în special din partea rivalilor israelieni, chinezi și turci, iar în acest context, Donald Trump vrea să revitalizeze industria națională prin impulsionarea vânzărilor.

În ce constă modificarea dorită de Trump

Prin desemnarea dronelor drept aeronave, în loc de sisteme de rachete, Statele Unite vor ocoli acordul privind Regimul de Control al Tehnologiei Rachetelor (MTCR) semnat în urmă cu 38 de ani.

Noua politică va permite companiilor General Atomics, Kratos și Anduril să efectueze vânzări pentru prima dată în străinătate.

Conform MTCR, vânzarea dronelor militare este supusă restricțiilor, din motive de securitate. Prin efectuarea unor astfel de achiziții, cumpărătorul este de acord să utilizeze armele în strictă conformitate cu dreptul internațional.

Acordul este menit să limiteze vânzarea de rachete cu rază lungă de acțiune care se pot transforma ușor în arme de distrugere în masă. Deși dronele au fost inventate mult mai târziu, ele intră sub incidența tratatului, datorită capacității lor de a zbura pe distanțe lungi și de a transporta arme.

China și Israelul nu sunt semnatare a MTCR, iar dronele turcești Bayraktar-TB2 au rază scurtă de acțiune și implicit, fentează legislația internațională.

Până în acest moment, SUA nu a vândut drone militare partenerilor, de teama că tehnologiile sale avansate ar putea cădea în mâinile inamicului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro

SUA reîncep emiterea pașapoartelor cu genul „X” . Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA deciziei lui Donald Trump