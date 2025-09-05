Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA

Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA

05 sept. 2025, 15:42, Știri externe
Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA

Președintele american Donald Trump vrea modificarea tratatului internațional semnat în 1987 pentru a putea vinde drone militare MQ-9 Reaper partenerilor Statelor Unite.

Potrivit Reuters, președintele Donald Trump vrea modificarea unilaterală a tratatului privind controlul armelor, pentru a vinde drone de tip „Reaper” precum și alte echipamente militare avansate în străinătate.

Modificarea ar permite vânzarea a peste 100 de drone MQ-9 către Arabia Saudită, tranzacție care ar aduce în vistieria americanilor peste 140 de miliarde de dolari. Aliații SUA din Pacific și Europa și-au exprimat, de asemenea, interesul față de achiziționarea dronelor americane.

Producătorii americani de drone se confruntă cu o concurență acerbă în străinătate, în special din partea rivalilor israelieni, chinezi și turci, iar în acest context, Donald Trump vrea să revitalizeze industria națională prin impulsionarea vânzărilor.

În ce constă modificarea dorită de Trump

Prin desemnarea dronelor drept aeronave, în loc de sisteme de rachete, Statele Unite vor ocoli acordul privind Regimul de Control al Tehnologiei Rachetelor (MTCR) semnat în urmă cu 38 de ani.

Noua politică va permite companiilor General Atomics, Kratos și Anduril să efectueze vânzări pentru prima dată în străinătate.

Conform MTCR, vânzarea dronelor militare este supusă restricțiilor, din motive de securitate. Prin efectuarea unor astfel de achiziții, cumpărătorul este de acord să utilizeze armele în strictă conformitate cu dreptul internațional.

Acordul este menit să limiteze vânzarea de rachete cu rază lungă de acțiune care se pot transforma ușor în arme de distrugere în masă. Deși dronele au fost inventate mult mai târziu, ele intră sub incidența tratatului, datorită capacității lor de a zbura pe distanțe lungi și de a transporta arme.

China și Israelul nu sunt semnatare a MTCR, iar dronele turcești Bayraktar-TB2 au rază scurtă de acțiune și implicit, fentează legislația internațională.

Până în acest moment, SUA nu a vândut drone militare partenerilor, de teama că tehnologiile sale avansate ar putea cădea în mâinile inamicului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro

SUA reîncep emiterea pașapoartelor cu genul „X” . Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA deciziei lui Donald Trump

Citește și

EXTERNE NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan
17:15
NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan
AUTO Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă
15:51
Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă
EXTERNE ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare
15:34
ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare
EXTERNE Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON
15:30
Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON
EXTERNE Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
14:59
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un mister despre furtunile Soarelui ar fi fost rezolvat. „Aceasta pare a fi o lege universală”
JUSTIȚIE Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
17:15
Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
CULTURĂ Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc
17:14
Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc
POLITICĂ „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
17:09
„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
POLITICĂ Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
16:57
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
SHOWBIZ În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
16:40
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
ACTUALITATE Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
16:24
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene