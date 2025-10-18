Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari

Un bonus de 75.000 de dolari ar putea fi acordat angajaților din marile corporații din Coreea de Sud, în condițiile în care aceștia decid să devină părinți. O astfel de decizie vine pe fondul dorinței de a inversa tendința care poate să conducă la reducerea cu 50% a forței de muncă din țară în următoarea jumătate de secol.

O astfel de decizie este luată în considerare de Booyoung Group, companie de construcții din Coreea de Sud. Firma a cărui sediu se află în Seul este pregătită să ofere 100 de milioane de woni coreeni (75.000 de dolari) de fiecare dată când un lucrător devine părinte. O astfel de decizie este luată cu scopul de a contribui la inversarea tendinței de scădere a natalității. De altfel, reprezentanții companiei sud-coreene sunt pregătiți să acorde plăți retroactive angajaților care au devenit părinți înainte ca noua politică să intre în vigoare.

„Dacă situația actuală a natalității scăzute persistă, ne vom confrunta cu o criză existențială la nivel național, cum ar fi scăderea forței de muncă și lipsa personalului necesar pentru apărarea națională. Natalitatea scăzută este rezultatul sarcinilor financiare și al dificultăților de a echilibra viața profesională și cea de familie, așa că am decis să luăm o măsură atât de drastică”, precizează Lee Joong-keun, fondatorul și președintele Booyoung Group.

Compania are în plan să acopere și alte cheltuieli ale angajaților care se decid să devină părinți

De altfel, printre măsurile care pot fi adoptate de companie se numără posibilittea de a acoperi cheltuielile aferente chiriei pentru familiile cu mai mulți copii.

„Dacă terenul este furnizat de guvern, angajații cu trei sau mai mulți copii vor putea alege între un stimulent pentru naștere echivalent cu cel pentru trei nou-născuți sau o locuință de închiriat similară unei locuințe sociale (fără obligații fiscale sau responsabilități de întreținere)”, a adăugat miliardarul în vârstă de 84 de ani, potrivit Fortune.com.

Pentru a-i degreva pe părinți de anumite cheltuieli, compania ar putea plăti inclusiv taxele de școlarizare pentru copiii angajaților, dar și diverse cheltuieli medicale.

În Coreea de Sud are loc, la momentul actual, un fenomen care ridică îngrijorări în rândul experților. Și anume, faptul că scăderea ratei natalității poate să aibă un impact negativ pentru afaceri.

Autorul recomandă:

Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore

Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina

Condițiile de înscriere pentru stagiul militar voluntar. Care sunt beneficiile, dar și plata

Locuitorii din ALASKA primesc anual mii de dolari, dintr-un fond creat din venituri petroliere. Acum, vor avea cea mai mică sumă din ultimii 20 de ani

România are cel mai mare DECLIN demografic din Uniunea Europeană, deși populația din UE crește anual cu 0,4%

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)