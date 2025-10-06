Prima pagină » Social » Condițiile de înscriere pentru stagiul militar voluntar. Care sunt beneficiile, dar și plata

06 oct. 2025, 15:22, Social
Ministerul Apărării Naționale a aprobat recent în urma unui proiect de lege care prevede posibilitatea tinerilor să urmeze un stagiu militar voluntar de patru luni.

Ministerul Apărării Naționale pregătește o nouă variantă prin care cetățenii pot să experimenteze pregătirea militară de bază, iar astfel statului îi este mai ușor sa atragă recruți pentru a îi păstra pe unii dintre ei ca militari profesioniști.

Care sunt condițiile de înscriere pentru stagiul militar voluntar

Proiectul pentru efectuarea acestui stagiul militar voluntar a fost inițiat de Ministerul Apărării Naționale încă din iulie 2022, la doar câteva luni după ce Ucraina a fost invadată. Calendarul de înscriere urmează să fie anunțat prin normele de aplicare prin care se vor stabili și organizarea, dar și desfășurarea programului de pregătire militară. Ministerul a mai precizat că programul va fi implementat după ce vor fi publicate aceste reguli și înregistrarea centrelor de instruire.

Cei care vor să se înscrie trebuie să aibă între 18 și 25 de ani, care nu au îndeplinit anterior serviciul militar activ sau în rezervă. Detaliile privind examenul medical, dosarul de înscriere și alte condiții administrative vor fi stabilite în ordinul de ministru, dar, în esență, candidatul trebuie să îndeplinească condițiile medicale și de capacitate prevăzute pentru activitățile militare de bază.

Care este valoarea soldei

Pe durata celor patru luni, participanții vor primi solda lunară în jurul valorii de 3.000 de lei pe lună, iar la finalul stagiului, recrutul va primi și un bonus financiar sub forma unei indemnizații egale cu trei câștiguri salariale medii, adică aproximativ 27.000 de lei.

Recruții voluntari beneficiază, de asemenea, gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și medicamente pe toată durata programului.

Militarii vor beneficia de cazare gratuită, drepturi de echipare și hrană, asistență medicală și medicamente, precum și indemnizație lunară similară militarilor în termen cu grad de soldat. Legea prevede și protecție pentru cei care sunt angajați: angajatorii sunt obligați să suspende temporar contractele de muncă pe perioada celor patru luni, astfel încât recruții să nu-și piardă locul de muncă.

