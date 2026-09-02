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Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare

Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
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Deșeurile din plastic reprezintă una din marile probleme ecologice la nivel planetar, scrie phys.org. Potrivit raportului OECD „Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060”, utilizarea plasticului, la nivel global, se va tripla de la 460 milioane tone metrice (2019) la 1,2 miliarde tone metrice în 2060, dacă omenirea continuă în acest ritm.

Abordările actuale încearcă să țină pasul cu volumul uriaș de deșeuri din plastic. Dacă am avea la îndemână o soluție prin care gunoiul să fie transformat în ceva util?

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O echipă de cercetători condusă de profesorul asociat Daisuke Aoki de la Graduate School of Engineering, Chiba University, în colaborare cu Tohoku University și University of Tokyo, au dezvoltat un plastic biodegradabil care poate fi convertit în fertilizator, după utilizare.

Când este tratată cu amoniac apos, o componentă din plastic poate fi transformată chimic în izosorbid (ISB) și uree, iar produsele rezultate pot fi utilizate pentru a susține creșterea plantelor.

Un material mai flexibil

De asemenea, cercetătorii au găsit o modalitate prin care să maximizeze plaja de aplicații a plasticului, prin reducerea rigidității materialului.

Într-un studiu publicat în Scientific Reports, echipa a dezvoltat un plastifiant cu funcție dublă, pe bază de izosorbid, care, atunci când este adăugat la poli(carbonat de izosorbid) (PIC), face plasticul mai moale și de peste 10 ori mai flexibil, păstrându-i în același timp capacitatea de a fi transformat în îngrășământ după utilizare.

Este important de menționat că nu numai polimerul, ci și plastifiantul pot fi transformate în componente ale îngrășămintelor prin tratare cu amoniac. Atunci când plasticul a fost tratat cu amoniac apos la 90°C (194°F) timp de 24 de ore, polimerul și plastifiantul s-au descompus totuși cu succes.

Materialele plastice biodegradabile tradiționale se descompun treptat, ceea ce înseamnă că durabilitatea lor ca produse este mai limitată. În schimb, acest material poate fi utilizat ca plastic convențional fără degradare majoră. Nu se va transforma brusc în îngrășământ – acest lucru se întâmplă doar prin tratare cu amoniac, atunci când durata de viață a produsului plastic s-a încheiat.

„Ne aflăm într-un moment critic de cotitură în istoria materialelor plastice. Deși strategiile actuale, precum reducerea și reciclarea tradițională, sunt importante, acestea sunt în mod inerent «pasive» și nu oferă beneficii active pentru mediu. Am vrut să ne îndreptăm către o contribuție «activă» la mediu prin proiectarea de materiale care să rezolve problema deșeurilor de plastic, abordând în același timp epuizarea resurselor și susținând agricultura durabilă”, a spus Aoki.

De la gunoi la îngrășământ

Oamenii de știință au folosit îngrășământul din plastic, în mod direct, fără separare sau purificare, pentru a crește o plantă Arabidopsis thaliana și leguma comestibilă komatsuna (o varietate de rapa Brassica).

Creșterea plantelor a fost comparabilă cu cea obținută folosind îngrășământ comercial cu uree.

Cercetătorii cred că această metodă poate permite ca materialul să fie utilizat în produsele flexibile, precum foliile de mulcire agricolă, ghivecele pentru răsaduri, pungile de plastic și materialele de ambalare.

„Aceste rezultate sunt promițătoare și ar putea duce la o nouă generație de materiale plastice, care să fie mai mult o resursă decât un deșeu”, a declarat Mizuhiko Nishida din cadrul Tohoku University. „Ne imaginăm un viitor în care deșeurile agricole și domestice din plastic sunt reciclate în mod obișnuit”.

„Anticipăm că această descoperire va duce la modificarea radicală a paradigmei, în care plasticul nu mai este considerat un „deșeu”, ci o resursă prețioasă pentru producția de hrană”, a conchis Aoki.

Sursa foto: Envato

Comentarii 1

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