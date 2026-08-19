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Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele

Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele
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Laboratoarele americane Merck și Moderna au anunțat miercuri obținerea unor rezultate pozitive în cadrul ultimelor studii clinice. Cele două laboratoare depun eforturi pentru  dezvoltarea unui nou vaccin experimental pe bază de ARN împotriva cancerului de piele, destinat pacienților cu melanom în fază avansată.

„Este primul anunț privind rezultatele pozitive obținute din faza a treia de teste (…) pentru o terapie anticancerigenă pe bază de ARNm”, au transmis Merck și Moderna într-un comunicat comun citat de France24.

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Rezultate clinice remarcabile în combaterea recidivei melanomului

Terapia personalizată, combinată cu imunoterapia Keytruda dezvoltată de Merck, a permis creșterea ratei de supraviețuire fără recidivă în cazul pacienților cu melanom în stadiu avansat care au fost operați anterior, comparativ cu tratamentul bazat doar pe Keytruda, au precizat cele două laboratoare.

Acest nou tratament, numit „intismeran autogene”, se bazează pe tehnologia ARNm, care constă în transmiterea de instrucțiuni celulelor corpului pentru ca acestea să producă proteine capabile să declanșeze un răspuns imunitar.

Este vorba despre o terapie „pe măsură”, concepută pe baza mutațiilor specifice ale tumorii fiecărui pacient în parte

De la vaccinul anti-COVID la revoluția terapiilor personalizate împotriva cancerului

Moderna a devenit cunoscută publicului larg ca unul dintre pionierii mondiali ai vaccinurilor pe bază de ARN mesager anti-COVID. Compania a fost, alături de Pfizer-BioNTech, una dintre primele care au dezvoltat și comercializat la scară largă un vaccin bazat pe această tehnologie împotriva coronavirusului.

Merck și Moderna plănuiesc acum să prezinte aceste date în cadrul unui viitor congres medical și să înceapă demersurile pe lângă autoritățile de reglementare pentru a solicita aprobarea acestui tratament.

Melanomul rămâne una dintre cele mai mortale forme de cancer de piele, cu peste 330.000 de cazuri noi diagnosticate la nivel mondial în anul 2022, o cifră aflată în continuă creștere, au reamintit cele două laboratoare farmaceutice.

Sursa Foto: Shutterstock

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