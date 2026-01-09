Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat

Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat

09 ian. 2026, 05:50, Știri externe
Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat

NASA a informat publicul că echipajul Stației Spațiale Internaționale va reveni pe Pământ cu o lună mai devreme decât era programat. Agenția a anunțat că unul dintre astronauți echipajului operațiunii spațiale  Crew-11 are o „afecțiune medicală serioasă”.

Numele astronautului nu a fost dezvăluit, însă NASA a asigutat că nu este o evacuare de urgență fiindcă persoana este într-o stare stabilă.

„Nu este o evacuare de urgență. Susținem sănătatea astronauților,” a spus un oficial NASA.

De la stânga la dreapta: pilotul Mike Fincke și comandantul Zena Cardman de la NASA, Oleg Platonov de la Roscmosmos și Kimiya Yui de la agenția spațială japoneză JAXA

De la stânga la dreapta: pilotul Mike Fincke și comandantul Zena Cardman de la NASA, Oleg Platonov de la Roscmosmos și Kimiya Yui de la agenția spațială japoneză JAXA

Astronauții vor reveni în februarie 2026

Miercuri, NASA a anulat o misiune de plimbare spațială ce urma să aibă loc joi din cauza unor probleme medicale. Decizia a fost luată de administratorul NASA Jared Isaacman.  Echipajul actual a decolat de la Centrul Spațial Kennedy la bordul capsulei spațiale SpaceX Dragon ce a fost propulsată de o rachetă Falcon 9 de la SpaceX pe 1 august 2025.

Astronauții urmau să se întoarcă în martie 2026, însă în urma deciziei NASA, aceștia vor reveni undeva la mijlocul lunii februarie. Este a treia evacuare a unui echipaj de astronauți în istoria Stației Spațiale Internaționale din anul 2000.

Anul trecut, administrația Biden a fost învinuită de președintele Donald Trump pentru întoarcerea întârziată a astronauților care au petrecut încă 5 luni pe ISS. Aceștia s-au întors pe Pământ datorită eforturilor miliardarului Elon Musk, directorul SpaceX.

Sursa Foto: NASA

Autorul recomandă: „Bine aţi venit acasă!” MOMENT emoționant pentru patru astronauţi care au revenit pe Pământ / Cinci luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
05:32
Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
FINANCIAR BlackRock: o companie controversată care a ajuns să controleze lumea. Directorul companiei este actualul președinte al Forumului Economic Mondial
05:00
BlackRock: o companie controversată care a ajuns să controleze lumea. Directorul companiei este actualul președinte al Forumului Economic Mondial
LIVE 🚨 Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
00:23
🚨 Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
ULTIMA ORĂ Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional”
23:16
Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional”
FLASH NEWS Un comandant american, aflat la bordul unui elicopter, a fost împușcat în timpul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro
22:29
Un comandant american, aflat la bordul unui elicopter, a fost împușcat în timpul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro
ULTIMA ORĂ Donald Trump lansează un nou avertisement: „Cuba atârnă de un fir de ață”
21:16
Donald Trump lansează un nou avertisement: „Cuba atârnă de un fir de ață”
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sezonul gripal 2025–2026 ar putea deveni unul dintre cele mai severe din istorie
EXCLUSIV Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
05:30
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
ULTIMA ORĂ În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”
01:19
În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”
UTILE Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri
23:48
Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri
SHOWBIZ Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani
23:12
Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”
23:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”
FLASH NEWS Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă
22:53
Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe