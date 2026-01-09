Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat

NASA a informat publicul că echipajul Stației Spațiale Internaționale va reveni pe Pământ cu o lună mai devreme decât era programat. Agenția a anunțat că unul dintre astronauți echipajului operațiunii spațiale Crew-11 are o „afecțiune medicală serioasă”.

Numele astronautului nu a fost dezvăluit, însă NASA a asigutat că nu este o evacuare de urgență fiindcă persoana este într-o stare stabilă.

„Nu este o evacuare de urgență. Susținem sănătatea astronauților,” a spus un oficial NASA.

Astronauții vor reveni în februarie 2026

Miercuri, NASA a anulat o misiune de plimbare spațială ce urma să aibă loc joi din cauza unor probleme medicale. Decizia a fost luată de administratorul NASA Jared Isaacman. Echipajul actual a decolat de la Centrul Spațial Kennedy la bordul capsulei spațiale SpaceX Dragon ce a fost propulsată de o rachetă Falcon 9 de la SpaceX pe 1 august 2025.

Astronauții urmau să se întoarcă în martie 2026, însă în urma deciziei NASA, aceștia vor reveni undeva la mijlocul lunii februarie. Este a treia evacuare a unui echipaj de astronauți în istoria Stației Spațiale Internaționale din anul 2000.

Anul trecut, administrația Biden a fost învinuită de președintele Donald Trump pentru întoarcerea întârziată a astronauților care au petrecut încă 5 luni pe ISS. Aceștia s-au întors pe Pământ datorită eforturilor miliardarului Elon Musk, directorul SpaceX.

Sursa Foto: NASA

