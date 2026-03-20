Studiu: Epoca aeronavelor de luptă, a tancurilor și a rachetelor de croazieră a apus. A început epoca dronelor ieftine

Timp de mai multe decenii, mai multe națiuni bogate au depins de supremația aeriană. Invazia rusă a Ucrainei în 2022 și războiul Iranului cu Israel și Statele Unite din 2025-2026 au dus războiul într-o nouă epocă.

Dronele ieftine au început deja să erodeze puterea de foc a marilor puteri. Sunt mai mici, mai puțin costisitoare și pot prooca distrugeri la scară largă. În contrast, Statele Unite au depins de un un vast buget militar pentru mai multe decenii, fiind investit în producția de aeronave supersonice și în rachete inteligente foarte scumpe.

Operațiunea „Furie Epică” ar putea deveni cel mai costisitor război din istoria SUA

În Operațiunea „Furie Epică” declanșată din 28 februarie 2026, America și-a pus la bătaie tot arsenalul de foc cunoscut publicului: 200 de avioane de luptă supersonice. Pentru prima oară în istorie, forțele aeriene SUA au folosit noile avioane F-35 de generația a cincea într-un război la scară largă. Au fost trimise și bombardiere B-1 care pot transporta bombe cu o greutate de peste 34.000 de kg și 24 de rachete de croazieră.

Avioanele de vânătoare F-15 Eagle

Avioanele invizibile de luptă F-35 Lightning II

Avioanele invizibile de luptă F-22 Raptor

Avioanele de atac A-10 Thunderbolt II „Warthog”

Bombardierele invizibile B-2, utilizate și în Operațiunea „Ciocanul de la Miezul Nopții” în iunie 2025;

Avioanele de război electric EA-18G Growler

Avioanele de vânătoare F/A-18 Hornet

Avioanele de patrulare maritimă P-8A Poseidon

Bombardierele strategice B-1B Lancer

Avioanele cisternă C-17A Globemaster III

Avioanele de transport C-130 Hercules

SUA au trimis în război și drone. Dar foarte scumpe:

Dronele MQ-9 Reaper

Dronele FLM-136 LUCAS, utilizate pentru prima dată în război, fabricate după modelul dronelor iraniene

Potrivit site-ului Iran Cost Traker, costurile războiului din Iran pentru SUA sunt estimate la aproape 25 miliarde de dolari. După numai 20 de zile!

De ce Iranul încă deține avantajul în războiul cu SUA?

Contrar declarațiilor președintelui american Donald Trump că Iranul ar fi fost incapacitat militar, regimul islamic de la Teheran încă continuă să atace cu rachete și cu drone mai multe state arabe din Golful Persic și Israelul. De 20 de zile la rând, Iranul reușește să îngenuncheze economic nu doar statele din Golf, ci aproape întreaga planetă, deși are conducerea „decapitată” (ayatollahul Khamenei a fost ucis), iar militar, a fost „învins” după spusele președintelui SUA. Pe 7 martie 2026.

Pe 18 martie, Iranul, „pierzătorul Orientului Mijlociu”, a continuat să fie „bătăușul Orientului Mijlociu” , după ce a atacat instalațiile energetice din Qatar și Arabia Saudită. Strâmtoarea Ormuz, cea mai îngustă cale navigabilă, este închisă, iar 20% din tranzitul petrolier blobal este blocat. Prețul barilului de petrol a ajuns la 114 dolari, iar gazele s-au scumpit cu 30% în Europa.

Potrivit Reuters, Iran s-a pregătit mai mulți ani pentru un război cu SUA, fabricând drone nu doar pentru propriul uz, ci și pentru aliați, precum Rusia. După ce SUA și Israel au atacat Iranul pe 28 februarie, Teheran a lansat atacuri cu sute de rachete și peste 1.000 de drone asupra Israelului și statelor arabe din Golf, aliate cu puterea de la Washington D.C. Într-o singură săptămână! Și are capacitatea de a fabrica 10.000 de drone la fiecare lună.

O singură dronă „kamikaze” Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari pentru a fi fabricată. În contrast, o rachetă Patriot pentru interceptare costă 4 milioane de dolari. Un interceptor THAAD costă în jur de 15 milioane de dolari. Iranul se bazează pe tacticile războiului de uzură, în timp ce SUA încă au rămas în epoca războiului-fulger. Un lansator THAAD poate trage 6 rachete pentru interceptare. Asta înseamnă 90 de milioane de dolari!

Ce ar putea să facă America pentru a echilibra balanța?

În loc să investească 4 milioane de dolari pentru o singură rachetă Patriot, SUA ar putea să fabrice 115 drone „kamikaze”, care ar costa 35.000 de dolari fiecare. Rusia a schimbat demult strategia. În februarie 2022, Ucraina era un câmp de luptă cu tancuri, avioane și artilerie. În februarie 2026, a devenit prima țară în care se desfășoară un război al dronelor.

70% din pierderile Rusiei au fost cauzate de dronele ucrainenilor. Și Ucraina a început să producă drone pe cont propriu. Războiul a devenit nu doar o cursă a înarmării, ci o proliferare a dronelor ieftine. Rusia a achiziționat drone iraniene și a ajuns să fabrice la scară largă. A devenit mai eficient și mai rapid pentru comandamentul rusesc să lanseze atacuri de la distanță, fără a mai pune în pericol viețile unor piloți.

SUA ar putea schimba strategia. Deja s-a apucat să producă drone FLM-136 LUCAS în valoare de 35.000 de dolari, cu rază operațională în jur de 1.000 – 2.000 de km. Însă, va mai trece ceva timp până când va egala în performanță și eficacitate o dronă iraniană Shahed-136, care poate costa minim 20.000 de dolari și are o rază operațională de 2.000 km.

Americanii s-au înșelat: credeau că războaiele se vor purta pentru totdeauna ca-n Al Doilea Război Mondial

America s-a bazat pe forța aeriană de opt decenii, însă a devenit tot mai costisitoare. Numai pentru o aeronavă F-15, este necesară să fie antrenați doi aviatori timp de doi ani. Dacă avionul de zeci de milioane de dolari se prăbușește, America poate pierde și doi piloți pentru care a investit sume mari de bani pentru a-i instrui. În cazul dronelor, se pierd doar zeci de mii de dolari și nu este pusă în pericol viața vreunui operator.

„Dacă tragi într-o dronă în valoare de 50.000 de dolari cu o rachetă care costă 3 milioane de dolari, nu este o ecuație tocmai bună pentru costuri”, a declarat în Senatul SUA Bill LaPlante, principalul cumpărător de arme de la Pentagon, în mai 2024.

Sisteme anti-dronă mai eficiente?

Militarii se tem totuși că din cauza proliferării dronelor ieftine, SUA ar putea fi copleșite într-un război cu Rusia. De aceea, s-au apucat să dezvolte o gamă de tehnologii pentru apărare: bruiajul electronic, radare, drone de interceptare reutilizabile, în valoare de 100.000 de dolari, precum și armele cu laser care pot intercepta sute de drone în câteva secunde.

Distrugătorul USS Preble din clasa Arleigh Burke a fost dotat cu tehnologie laser din 2 februarie 2026. Un singur fascisul de laser costă între 1 și 10 dolari. Sistemul Lockheed Martin Helios Laser costă 150 de milioane de dolari în total. Pe 12 februarie 2026, SUA au testat tehnologia laser lângă aeroportul El Paso: Aerovironment’s Locust Laser, care costă 10 milioane de dolari și pentru care un singur fascicul de laser tras costă 3 dolari.

Israel s-a apucat să dezvolte tehnologia Iron Beam, o armă laser de 100 kW care poate fi intergrată în mai multe sisteme de apărare și care poate trage un fascisul de laser în valare de 2-3,50 dolari. Mai este și sistemul Rafael’s Drone Dome în valoare de 3,3 milioane de dolari. S-ar putea spune că superputerea secolului 21 va fi cea care nu va avea cele mai multe focoase nucleare sau drone, ci cele mai avansate sisteme cu arme laser, la fel ca în filmele „Star Wars”. Până la urmă, nimic nu poate depăși viteza luminii.

Autorul recomandă: Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”