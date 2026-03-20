Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf

Mihai Tănase
Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
Navă de război - Foto: Mediafax foto - Imagine cu rol ilustrativ

Cinci state europene și Japonia anunță că sunt pregătite să asigure navigația în strâmtoarea Ormuz și să stabilizeze piețele energetice, în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Liderii occidentali condamnă atacurile Iranului asupra navelor comerciale și cer Teheranului respectarea dreptului internațional.

Cinci state vest-europene, alături de Japonia, au anunțat joi că sunt gata să participe la eforturile internaționale pentru menținerea navigației în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

O declarație comună în acest sens a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, într-un context de escaladare a tensiunilor în regiunea Golfului. Statele semnatare atrag atenția că blocarea strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice reprezintă o amenințare directă la adresa economiei globale și a securității internaționale.

Totodată, țările implicate au anunțat că vor sprijini statele afectate, inclusiv prin mecanismele ONU și instituțiile financiare internaționale.

Redăm integral declarația comună semnată de cele șase state

„Condamnăm cu cea mai mare fermitate recentele atacuri ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor petroliere și de gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Hormuz de către forțele iraniene.

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigația comercială, precum și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.
Libertatea de navigație este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării.
Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

În conformitate cu Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU, subliniem că o astfel de interferență cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor petroliere și de gaze.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.
De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale.”, se arată în declarație, potrivit gov.uk.

Franța propune misiune ONU în strâmtoarea Ormuz pentru protejarea navigației

Președintele francez Emmanuel Macron a adus în prim-plan ideea creării unui „cadru ONU” pentru o viitoare misiune de securizare a navigației în strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate.

Declarația a fost făcută joi, după un summit european desfășurat la Bruxelles, unde liderul de la Paris a explicat că inițiativa este încă într-o fază incipientă, dar ar putea juca un rol important în stabilizarea regiunii, scrie Politico.eu.

„Franța este pregătită, alături de alte națiuni, să își asume responsabilitatea unui sistem de escortă a navelor în strâmtoare, în cadrul unei misiuni care nu are scopul de a fi o acțiune de forță”, a afirmat șeful statului francez.

În același timp, Emmanuel Macron a exclus ferm orice participare la operațiuni militare agresive în regiune, în contextul conflictelor în desfășurare.

„În schimb, nu vom participa la nicio deschidere prin forță a strâmtorii în contextul operațiunilor de război și al bombardamentelor în curs”, a insistat liderul de la Paris.

Inițiativa vine într-un moment sensibil pentru securitatea maritimă globală, strâmtoarea Ormuz fiind una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.Prin acest coridor strategic trece, în mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele transportate la nivel global.

Amintim că, zilele trecute președintele Donald Trump a cerut formarea unei coaliții militare internaționale pentru a asigura securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă propunerea sa a fost însă respinsă de mai mulți aliați, inclusiv NATO, Australia, Japonia și Coreea de Sud.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur, afirmând că Statele Unite nu depind de această rută strategică și sugerând că responsabilitatea ar trebui să revină statelor care beneficiază direct de transportul de petrol și gaze prin Ormuz.

