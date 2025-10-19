SUA plănuiesc mai multe consultări preliminare cu Rusia decât în pregătirea summitului din Alaska. Delegația americană va fi condusă de Marco Rubio

Statele Unite intenționează să organizeze mai multe întâlniri preliminare cu Rusia la un nivel redus decât în ​​timpul pregătirilor pentru summitul din Alaska, sperând să pună bazele unui acord, scrie The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuțiilor.

Potrivit publicației, delegația SUA va fi condusă de secretarul de Stat Marco Rubio în locul trimisului prezidențial special Steve Witkoff.

Pe 16 octombrie, Putin și Trump au avut a opta convorbire telefonică de la începutul anului. După conversația de 2,5 ore, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că Moscova și Washingtonul vor începe imediat să pregătească o nouă întâlnire a celor doi președinți, care ar putea avea loc la Budapesta.

Potrivit acestuia, capitala Ungariei a fost propusă de liderul american, iar președintele rus a susținut ideea. Ulterior, Trump a spus că întâlnirea ar putea avea loc în termen de două săptămâni. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ordonat crearea unui comitet de organizare pentru pregătirea summitului, specificând că aceste lucrări „au început joi seara”.

De ce a ales Trump să meargă în Ungaria să se vadă cu Putin

Donald Trump a explicat de ce va merge în Ungaria pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. El spune, în cadrul unei conferințe, că Orban este un lider îndrăgit de SUA și că Ungaria este o țară sigură.

Și premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta.

Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe deplin de toată lumea, iar premierul ungar spune că explicația este una simplă.

„De ce Budapesta??? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locul întâlnirii dintre președinții american și rus. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe calea spre pace. Nu am educat niciodată pe nimeni. Nici măcar dacă a fost la guvernare sau în opoziție. Nu am închis niciodată canalele de negociere. Este atât de greu să convingi pe cineva de ceva dacă nu vorbești cu ei! Și cel mai important: am susținut constant și persistent cauza păcii ani întregi. Cooperare în loc de confruntare, respect reciproc în loc de stigmatizare. Aceasta este calea spre pace. Ungaria este astăzi o țară din Europa unde există șanse mari ca o negociere americano-rusă să ducă la pace. Bruxelles-ul s-a izolat, dar vom continua negocierile”, a transmis Viktor Orban pe rețelele sociale.

