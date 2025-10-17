UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”

Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

”Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune care ar conduce la o pace corectă și durabilă pentru Ucraina. Dacă întâlnirea propusă la care faceți referire servește acestui scop, am saluta-o. Poziția noastră generală asupra Ucrainei este stabilită de mult timp, este cunoscută și o putem repeta dacă vor fi întrebări” a declarat vineri, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Întrebat dacă Bruxellesul are vreo obiecție referitoare la faptul că reuniunea se va derula în Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orban, este un apropiat al lui Vladimir Putin, reprezentantul Comisiei Europene a precizat:

”Ceea ce vreau să transmit din punctul de vedere al Comisiei Europene și din punctul de vedere al președintelui Ursula von der Leyen este, în primul rând, că orice întâlnire care avansează procesul de obținere a unei păci corecte și durabile în Ucraina este binevenit. Noi am spus de multe ori că a venit vremea ca Rusia să oprească acest război de agresiune ilegal și fără sens împotriva Ucrainei”.

Uniunea Europeană susține militar Ucraina pentru respingerea invaziei militare ruse și se opune, ca principiu, concesiilor teritoriale, deși există semnale că le-ar putea accepta în anumite condiții.

Trump a stabilit să aibă o întâlnire cu Putin la Budapesta

Joi seară, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat ”progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

”Conversația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte productivă. Am stabilit să organizăm o reuniune la nivel de consilieri de rang înalt, săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse, din partea Statelor Unite, de secretarul de Stat Marco Rubio și de alte persoane care vor fi desemnate. Urmează să stabilim locul. După aceea, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-un loc agreat, în Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem opri acest război, care «nu are nimic glorios», între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

