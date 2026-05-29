SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump

Ionuț Stan
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre Statele Unite și Iran au înregistrat progrese semnificative, însă președintele Donald Trump nu este pregătit încă să aprobe un acord final. Discuțiile se concentrează pe dosarul nuclear iranian și pe securitatea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Într-o declarație făcută joi, JD Vance a oferit o imagine optimistă asupra negocierilor aflate în desfășurare între Washington și Teheran, dar a precizat că mai există aspecte importante care trebuie clarificate înainte de semnarea unui acord.

„Suntem în curs de negociere a unor formulări. Am făcut multe progrese”, a declarat JD Vance.

Vicepreședintele american a subliniat că administrația de la Casa Albă continuă dialogul și speră să ajungă la un rezultat acceptabil pentru ambele părți.

„Sperăm că vom continua să progresăm și că președintele va fi în măsură să aprobe acordul, dar, desigur, acest lucru rămâne încă de stabilit”, a mai spus Vance.

Pakistanul mediază negocierile dintre Washington și Teheran

Negocierile dintre Statele Unite și Iran se desfășoară prin intermediul Pakistanului, care și-a asumat rolul de mediator între cele două state. Discuțiile vizează în principal redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și găsirea unei soluții privind stocurile de uraniu înalt îmbogățit deținute de Iran.

Washingtonul și Israelul insistă ca acest uraniu să fie fie transferat în afara Iranului, fie diluat astfel încât să nu mai poată fi utilizat în scopuri militare. Aceste cerințe reprezintă unele dintre condițiile esențiale pentru un acord care ar putea pune capăt conflictului declanșat pe 28 februarie și suspendat ulterior prin armistițiul convenit pe 8 aprilie.

Oficialii iranieni au transmis însă că dosarul nuclear, considerat prioritar de Statele Unite, ar urma să fie discutat în detaliu abia după semnarea unui memorandum de înțelegere între cele două părți.

Potrivit poziției exprimate de Teheran, viitoarele negocieri ar urma să includă și alte teme sensibile, precum ridicarea sancțiunilor economice impuse de Washington și deblocarea fondurilor iraniene aflate în străinătate.

Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”

