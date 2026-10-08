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Reuters: Statele Unite și Rusia discută reluarea livrărilor de gaz către Europa. Cum ar fi posibil

Melania Agiu
Reuters: Statele Unite și Rusia discută reluarea livrărilor de gaz către Europa. Cum ar fi posibil
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Înalți oficiali ruși și americani, printre care și trimisul special al SUA, Jared Kushner, au purtat discuții privind atragerea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, care furnizau gaze către Germania înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, au declarat cinci surse pentru Reuters.

Potrivit acestora, printre participanții la discuții s-au numărat Kirill Dmitriev, un consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Kushner, care a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră că relațiile comerciale sunt esențiale pentru restabilirea păcii. Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să profite de fluxurile de energie către Europa odată cu încheierea războiului.

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Dmitriev și Kushner s-au întâlnit la Moscova și la New York în ultimele săptămâni. Deși nu este clar în ce măsură au discutat despre Nord Stream cu aceste ocazii, subiectul rămâne pe ordinea de zi, au declarat două dintre surse pentru Reuters.

„Orice acord va trebui negociat de Rusia cu DFC (Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale) și cu Trezoreria și trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor din Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe, când a fost întrebat despre discuțiile privind conducta.

Dmitriev, care a militat pentru reluarea vânzărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanți ai Departamentului Energiei și ai Departamentului Trezoreriei din SUA pentru a discuta despre posibile inițiative energetice între SUA și Rusia.

Rămâne neclar cât de interesat este Washingtonul de reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, care este cel mai mare consumator de energie din Europa.

Un oficial american a declarat că, având în vedere obstacolele existente, este puțin probabil să se ajungă la un acord pe termen mediu. Conductele de gaz „Nord Stream” fac obiectul sancțiunilor impuse de SUA și UE, ceea ce face ca orice repunere în funcțiune a acestora să fie ilegală.

Trump ar putea renunța la sancțiunile americane sau le-ar putea atenua, dar dacă democrații vor câștiga controlul asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare, acest lucru ar deveni mai dificil.

Germania și alte țări europene, care cheltuiesc miliarde de euro pentru reconstrucția forțelor lor armate în vederea apărării împotriva Rusiei, s-ar opune cu tărie redeschiderii conductei Nord Stream.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Economiei și Energiei din Germania a declarat că Nord Stream și gazul rusesc fac obiectul unor sancțiuni în Europa și că Germania a găsit alternative. Ea a precizat că orice redeschidere a conductelor necesită aprobarea guvernului, iar acest lucru nu este de dorit.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, Germania își acoperea mai mult de jumătate din necesarul de gaze naturale din Rusia, prin intermediul celor două conducte Nord Stream. Acestea au fost scoase din funcțiune după ce Moscova a întrerupt livrările către Europa și au fost distruse într-o serie de explozii subacvatice în septembrie 2022.

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