SUA testează miercuri, 5 noiembrie, prima rachetă nucleară. Lansarea are loc după ce Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testele nucleare

Statele Unite vor face miercuri, 5 noiembrie, primul test cu racheta balistică intercontinentală Minuteman III, capabilă să transporte o încărcătură nucleară. Lansarea va avea loc la baza Vandenberg a Forțelor Spațiale ale SUA, se artă în comunicatul de pe site-ul bazei americane. Testul cu racheta Minuteman III este programat între orele 23:01 și 5:01, ora Pacificului, pe 4 noiembrie (5 noiemrbie, între orele 09:01 și 15:01 pe fusul orar al României).

Testul are loc după ce Trump a ordonat pe 30 octombrie Departamentului de Război al SUA să înceapă testele nucleare.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în mod egal. Acest proces va începe imediat.” – a declarat Donald Trump în postarea sa pe Truth Social pe 30 octombrie, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud.