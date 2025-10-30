Aflat în Coreea de Sud pentru o întâlnire cu Xi Jinping, Donald Trump a ordonat Departamentului de Război al Statelor Unite să demareze imediat testele cu arme nucleare. Într-o postare pe platforma Truth Social, președintele american a făcut referire la China și Rusia cu puțin timp înaintea discuției cu liderul chinez. Mesajul a fost publicat cu mai puțin de o oră înainte de întâlnirea programată pentru joi dimineață, care are ca scop negocierea unui armistițiu comercial cu China.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în mod egal. Acest proces va începe imediat.” – a declarat Donald Trump pe Truth Social.

Întrebat de jurnaliști, în timpul întâlnirii cu Xi Jinping, despre testele nucleare, Trump a evitat să ofere un răspuns. Anunțul său vine la o zi după ce Vladimir Putin a spus că Rusia a testat cu succes torpila nucleară „Poseidon”. Cu doar câteva zile înainte, duminică, Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară Burevestnik.

Ultimul test nuclear efectuat de Washington, cu numele de cod „Divider”, a avut loc pe 23 septembrie 1992. Trump s-a lăudat pe Truth Social că Statele Unite au cele mai multe ogive nucleare dar, conform cifrelor făcute publice, Rusia deține în prezent 5,449 de ogive nucleare, urmată de SUA cu 5,277 și China, cu 600.

Trump: Putin ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului cu Ucraina, mai degrabă decât pe testarea rachetelor

Întrebat luni de reporteri la bordul Air Force One despre testul cu racheta nucleară Burevestnik al Rusiei, Trump a spus că Putin ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului cu Ucraina, mai degrabă decât pe testarea rachetelor.

Trump a spus că Statele Unite au un submarin nuclear „chiar în apropierea țărmurilor lor” care nu are nevoie să parcurgă distanțe lungi. „Testăm rachete tot timpul”, a spus trump luni la bordul Air Force One.

„Statele Unite au mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Acest lucru a fost realizat, inclusiv o actualizare și o renovare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Din cauza puterii distructive extraordinare, URÂM să fac asta, dar nu aveam de ales! Rusia este pe locul doi, iar China este pe un distant al treilea loc, dar va fi chiar și în următorii 5 ani. Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în mod egal. Acest proces va începe imediat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”

Criza rachetelor din Cuba 2.0

Vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Alexei Juravliov, a declarat miercuri că Rusia ar putea desfășura rachete cu capacitate nucleară în „Venezuela sau Cuba” — țări aflate, după cum a subliniat el, în proximitatea „principalului adversar geopolitic” al Rusiei, Statele Unite. Juravliov a afirmat că Moscova dispune de „o gamă completă” de rachete și va folosi „ceea ce este necesar”.

Declarațiile sale par menite să reamintească de criza rachetelor cubaneze din 1962, un episod invocat de mai multe ori în trecut de oficialii ruși. În aceiași ordine de idei, președintele rus invocă narativul nuclear pentru a-l determina pe Trump și pe oficialii europeni să cedeze cerințelor Rusiei pe care forțele rusești nu le pot obține pe câmpul de luptă – se arată într-un raport al ISW.

