Ruxandra Radulescu
03 nov. 2025, 16:32, Știri externe
SUA se apropie de butonul nuclear? Washingtonul a anunțat teste pre-critice: "Ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune" FOTO: Mediafax & Profimedia

Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, a clarificat la FOX News în ce va consta testarea armelor nucleare din dotarea armatei Statelor Unite. Oficialul a subliniat că nu este vorba de teste care declanșează o reacție în lanț, ci este, mai degrabă, Este mai degrabă vorba despre testarea tuturor sistemelor — pentru a se asigura că ele „pregătesc” corect condițiile pentru o explozie nucleară completă.

Ministrul Energiei, Chris Wright, a subliniat, în cadrul unui interviu, duminică, că testarea armelor nucleare este o prioritate critică pentru președintele Donald Trump. Ultima dată când Statele Unite au efectuat astfel de este  a fost în septembrie 1992, în regiunea Nevada.

Ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, la Fox News Foto: captură Fox News

„Pentru Trump, modernizarea rezervei de arme nucleare e o prioritate critică”

De asemenea, Donald Trump a declarat, cu o zi înainte, că SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori. Președintele a subliniat că America „nu vrea să fie singura țară care nu testează armele”.

„Pentru Trump, modernizarea rezervei de arme nucleare e o prioritate critică. Donald Trump a fost foarte ferm că, în acest domeniu, trebuie să fim primii, trebuie să fim înaintea rivalilor noștri.

„Aceste teste sunt mai degrabă pentru verificarea sistemelor, sunt, ceea ce numim, explozii non-nucleare.Testăm toate celelalte componente ale rachetelor nucleare pentru a fi siguri că pot declanșa explozia nucleară. Președintele Trump ne-a întrebat ce avem nevoie pentru a merge mai departe. Ne-a oferit  fonduri”, a precizat minsitrul Energiei, Chris Wright.

Chris Wright, ministrul Energiei al SUA: „Vrem să ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare ating performanța pentru care au fost create”

Ministrul Energiei a mai adăugat că vor fi testate noile sisteme nucleare, intrate în rezerva SUA.

„Vrem să ne asigurăm că aceste noi sisteme nucleare sunt chiar mai bune decât cele pe care le aveam înainte, că sunt fiabile în orice circumstanțe, orice condiții și că ating performanța pentru care au fost create”, a mai precizat acesta.

