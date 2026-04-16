SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite

După ritmul accelerat al bombardamentelor asupra Iranului în prima lună de război, Pentagonul a început o campanie agresivă de abordare a producătorilor auto americani, precum Ford și General Motors, pentru a transforma liniile lor de producție civilă în capacități de fabricare a armamentului, scrie The Wall Street Journal.

Administrația Trump dorește ca producătorii auto, dar și alți producători americani, să joace un rol mai important în producția de arme, amintind de o practică utilizată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump și Jim Farley, CEO Ford Company

Înalți oficiali din domeniul apărării au purtat discuții despre producerea de arme și consumabile militare cu directorii de top ai mai multor companii, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile. Pentagonul este interesat să angajeze serviciile marilor companii din SUA pentru a le folosi personalul și capacitățile fabricilor pentru a crește producția, pe măsură ce războaiele din Ucraina și Iran epuizează stocurile.

Aceste discuții au început înainte de războiul din Iran, au declarat sursele. În prezent, presiunea exercitată de diminuarea stocurilor de muniții ale SUA este o dovadă suplimentară a faptului că armata are nevoie de mai mulți parteneri pentru a-și reface stocurile.

Donald Trump și Mary Barra, CEO al General Motors

SUA a mai apelat la producătorii civili în al Doilea Război Mondial

Reutilizarea producției interne în scopuri militare are un precedent. Producătorii auto din Detroit au oprit producția de automobile în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a produce bombardiere, motoare de avioane și camioane, sub numele de „Arsenalul Democrației” al Americii.

În prezent, o mare parte din producția militară este realizată de un număr limitat de contractori. Deși mulți dintre cei mai mari producători americani din afara sectorului tradițional de apărare dețin deja contracte cu Pentagonul, majoritatea sunt limitate ca domeniu de aplicare.

