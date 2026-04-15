Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Iranul amenință cu închiderea Mării Roșii și a Golfului Persic ca răspuns la blocada americană

După blocada maritimă impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene, Teheranul a lansat miercuri amenințări directe privind blocarea tuturor transporturilor maritime în Marea Roșie, Golful Persic și în Marea Oman, ca răspuns la măsura luată de SUA.

Generalul-maior Ali Abdollahi a amenințat miercuri seară că Iranul va lua „acțiuni decisive” și nu va permite tranzitul navelor în regiunea Golfului Persic și în Marea Roșie dacă blocada americană din Strâmtoarea Ormuz continuă. Teheranul a precizat de mai multe ori că blocada impusă de Washington reprezintă un „act de piraterie” și o încălcare a armistițiului fragil dintre SUA și Iran.

Generalul-maior Ali Abdollahi

Statele Unite au impus începând de luni o blocadă definitivă ce vizează toate porturile și zonele de coastă iraniene. În primele 48 de ore, comandantul CENTCOM a precizat că marina americană a reușit să oprească complet comerțul maritim către și dinspre Iran și a obligat mai multe nave să facă cale întoarsă.

Deși Iranul nu are ieșire directă la Marea Roșie, amenințarea este considerată serioasă deoarece Teheranul exercită influență prin aliații săi, în special rebelii Houthi din Yemen, care pot bloca strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb

Negocierile dintre SUA și Iran, în impas

Această escaladare vine după eșecul negocierilor de pace desfășurate în weekendul trecut la Islamabad. Cu toate acestea, deși tensiunile militare persistă, Donald Trump a precizat că războiul este „aproape de sfârșit”.

Încă de la începutul conflictului pe 28 februarie, și blocarea Strâmtorii Ormuz la începutul lunii martie, prețurile la petrol și gaze au explodat, în contextul în care prin acest punct de trecere maritim trecea, înainte de conflict, aproximativ 20% din necesarul de energie la nivel mondial. În acest moment, prețul petrolului Brent se tranzacționează cu aproximativ 95 de dolari per baril, cu o creștere de aproximativ 33% mai mult față de nivelul de dinaintea războiului. Pentru mult timp, petrolul a trecut și de pragul de 110 dolari/baril, dar prețurile au fost temperate după anunțarea unui armistițiu de două săptămâni pe 7 aprilie.

Evoluția prețului petrolului Brent după declanșarea războiului SUA-Iran

Recomandările autorului:

Ursula von der Leyen vrea să anuleze dreptul de veto al țărilor UE în politica externă. Ar fi un prim pas pentru o Uniune cu mai multe viteze

Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria

SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran

Recomandarea video

