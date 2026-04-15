SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a adoptat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă, o poziție dură față de țările care achiziționează petrol iranian, în special China, în contextul blocadei americane asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Trezoreriei SUA a precizat că va împiedica China să mai primească petrol iranian, inclusiv prin blocarea tancurilor petroliere chineze care transportă țiței iranian prin Strâmtoarea Ormuz. Bessent a subliniat că Beijingul poate importa petrol din alte surse, dar „nu petrol iranian”.

Scott Bessent a avertizat că Statele Unite ar putea impune sancțiuni suplimentare oricărei țări care va continua să achiziționeze petrol din Iran. Suplimentar, administrația SUA a confirmat faptul că nu va reînnoi derogarea de 30 de zile pentru petrolul iranian aflat pe mare, care expiră pe 19 aprilie.

În ciuda tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, Bessent a menționat că președintele Trump menține o relație de lucru bună cu președintele chinez Xi Jinping, iar vizita planificată în China pentru luna mai vizează stabilitatea bilaterală.

Trump afirmă că Beijingul este foarte fericit pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump, într-un anunț făcut miercuri pe Truth Social, a precizat că Beijingul este foarte fericit pentru că Statele Unite au redeschis Strâmtoarea Ormuz. „Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. […] Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni”.

Declarațiile președintelui american și precizările secretarului Trezoreriei SUA privind sancționarea țărilor care achiziționează petrol din Iran sunt într-o oarecare măsură în antiteză, în contextul în care China cumpăra aproximativ 80% din exportul de petrol al Iranului.

În anul 2025, China a cumpărat în medie aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol pe zi din Iran. În ciuda acestor cifre, datele vamale chineze raportează adesea cifre mai mici pentru a evita sancțiunile Statelor Unite. În luna februarie, exporturile de țiței iranian destinate Chinei au atins un record de aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi într-o singură săptămână, depășind dublul mediei obișnuite.

Recomandările autorului: