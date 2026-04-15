Dmitri Medvedev a lansat miercuri o serie de amenințări printr-o declarație publicată pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, producția de echipamente militare europene destinate războiului din Ucraina reprezintă o implicare directă în conflict și, prin urmare, aceste fabrici de armament devin ținte legitime pentru Rusia.

Postarea lui Dmitri Medvedev este un exemplu tipic al retoricii agresive a Kremlinului și o provocare pe care fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate o lansează frecvent pe rețelele de socializare. Încă de la începutul războiului din Ucraina, în anul 2022, Medvedev a adoptat rolul „polițistului cel rău” al Kremlinului, în timp ce Vladimir Putin menține adesea un limbaj mai calculat.

În postarea sa de pe pagina de X, Medvedev a reiterat declarațiile ministrului rus al Apărării privind fabricile care produc drone și echipamente militare pentru Ucraina, care au devenit ținte legitime pentru rachetele Moscovei.

„Declarația Ministerului Apărării din Rusia trebuie interpretată literal: lista instalațiilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de potențiale ținte pentru forțele armate ruse. Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce va urma. Dormiți bine, parteneri europeni!”, a scris Dmitri Medvedev pe X.

România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic pentru producția de drone

Mai multe țări europene produc în prezent și furnizează echipamente militare prin Ucraina, fie prin contracte directe, fir prin inițiative comune de producție coordinate de UE și NATO. România este implicată în prezent prin producția de muniție și mentenanță a unor echipamente militare.

Mai mult, Bucureștiul și Kievul au lansat recent un parteneriat strategic pentru producția comună de drone pe teritoriul românesc. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat în martie, la București, declarația de parteneriat strategic care include și cooperarea pentru construirea de drone militare.

Dronele urmează să fie fabricate în fabrici de pe teritoriul țării noastre, lucru ce va permite României să beneficieze de un transfer de tehnologie ucraineană testată pe câmpul de luptă. Potrivit contractelor, dronele rezultate din cooperarea cu ucrainenii vor echipa armata română, dar sunt luate în calcul și exporturile către alte țări.

