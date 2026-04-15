Dmitri Medvedev amenință direct Europa: Fabricile de drone pentru Ucraina devin „ținte legitime” pentru Rusia. România este printre țările vizate

Dmitri Medvedev a lansat miercuri o serie de amenințări printr-o declarație publicată pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, producția de echipamente militare europene destinate războiului din Ucraina reprezintă o implicare directă în conflict și, prin urmare, aceste fabrici de armament devin ținte legitime pentru Rusia.

Postarea lui Dmitri Medvedev este un exemplu tipic al retoricii agresive a Kremlinului și o provocare pe care fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate o lansează frecvent pe rețelele de socializare. Încă de la începutul războiului din Ucraina, în anul 2022, Medvedev a adoptat rolul „polițistului cel rău” al Kremlinului, în timp ce Vladimir Putin menține adesea un limbaj mai calculat.

În postarea sa de pe pagina de X, Medvedev a reiterat declarațiile ministrului rus al Apărării privind fabricile care produc drone și echipamente militare pentru Ucraina, care au devenit ținte legitime pentru rachetele Moscovei.

„Declarația Ministerului Apărării din Rusia trebuie interpretată literal: lista instalațiilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de potențiale ținte pentru forțele armate ruse. Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce va urma. Dormiți bine, parteneri europeni!”, a scris Dmitri Medvedev pe X.

România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic pentru producția de drone

Mai multe țări europene produc în prezent și furnizează echipamente militare prin Ucraina, fie prin contracte directe, fir prin inițiative comune de producție coordinate de UE și NATO. România este implicată în prezent prin producția de muniție și mentenanță a unor echipamente militare.

Mai mult, Bucureștiul și Kievul au lansat recent un parteneriat strategic pentru producția comună de drone pe teritoriul românesc. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat în martie, la București, declarația de parteneriat strategic care include și cooperarea pentru construirea de drone militare.

Dronele urmează să fie fabricate în fabrici de pe teritoriul țării noastre, lucru ce va permite României să beneficieze de un transfer de tehnologie ucraineană testată pe câmpul de luptă. Potrivit contractelor, dronele rezultate din cooperarea cu ucrainenii vor echipa armata română, dar sunt luate în calcul și exporturile către alte țări.

Ursula von der Leyen vrea să anuleze dreptul de veto al țărilor UE în politica externă. Ar fi un prim pas pentru o Uniune cu mai multe viteze

Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria

SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran

CONTROVERSĂ SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran
22:10
SUA amenință China cu sancțiuni economice dacă va continua să cumpere petrol din Iran
TEHNOLOGIE Snapchat concediază un sfert din angajați. Aceștia vor fi înlocuiți de inteligența artificială
21:47
Snapchat concediază un sfert din angajați. Aceștia vor fi înlocuiți de inteligența artificială
FLASH NEWS Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria
21:02
Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria
CONTROVERSĂ Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc
20:53
Influencer american, arestat în Coreea de Sud pentru că a sărutat o statuie. Ce simboliza și ce acuzații i se aduc
FLASH NEWS Trump a distribuit o nouă imagine controversată cu el și Mântuitorul. „Cred că este drăguț”
20:23
Trump a distribuit o nouă imagine controversată cu el și Mântuitorul. „Cred că este drăguț”
FLASH NEWS Zelenski în turneu prin Europa după ce SUA nu mai acordă atenție războiului din Ucraina. Kievul îi cere lui Meloni rachete și sisteme antiaeriene
20:02
Zelenski în turneu prin Europa după ce SUA nu mai acordă atenție războiului din Ucraina. Kievul îi cere lui Meloni rachete și sisteme antiaeriene
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit legătura dintre durere și depresie

