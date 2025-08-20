Prima pagină » Știri externe » Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”

20 aug. 2025, 16:53, Știri externe
Țările europene continuă intens consultările asupra modalităților de a oferi garanții de securitate Ucrainei, printre opțiuni figurând posibilitatea trupelor de pace din afara NATO, în contextul obiecțiilor Rusiei, afirmă analistul german Torsten Beermann.

”Comandanții militari din NATO, din SUA, Canada și Europa, au consultări asupra a două subiecte: care au fost concluziile întâlnirii de la Washington și cum pot fi configurate garanțiile de securitate pentru Ucraina. Practic, țările vor prezenta ce capabilități pot pune la dispoziție fără a-și periclita propria apărare. Spre exemplu, în Lituania există deja o brigadă militară germană și nu se știe dacă va fi trimisă în Ucraina. Pe de altă parte, s-ar putea ca aceste garanții de securitate să fie organizate în afara NATO, întrucât Vladimir Putin vorbește de câțiva ani despre faptul că Rusia se simte amenințată de extinderea Alianței Nord-Atlantice spre est”, a afirmat Torsten Beermann, pentru postul ARD și site-ul Tagesschau.de.

”Reuniunea se va concentra pe două elemente: cel mai important, înarmarea rapidă a armatei ucrainene, al doilea se referă la prezența trupelor străine în Ucraina, pe linia frontului sau trupe de menținere a păcii, pentru a descuraja Rusia să lanseze noi atacuri”, a subliniat Torsten Beermann, corespondentul la Bruxelles al postului german ARD.

Președintele Donald Trump a părut să excludă trimiterea de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a reiterat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

