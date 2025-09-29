Prima pagină » Știri externe » Măsuri după incidentele repetate cu drone în Europa. Suedia va trimite sisteme anti-dronă în Danemarca pentru summit-urile europene

Andrei Văcaru
29 sept. 2025, 16:26, Știri externe
Suedia va sprijini Danemarca cu capacități militare anti-drone pentru a asigura securitatea unor summit-uri europene care urmează să aibă loc săptămâna aceasta la Copenhaga.

Măsura vine după ce, săptămâna trecută, prezența unor drone suspecte au forțat Danemarca să închidă mai multe aeroporturi, a declarat luni prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters.

Danemarca va găzdui miercuri un summit al liderilor Uniunii Europene, iar joi o reuniune la nivel înalt a Comunităţii Politice Europene, care numără 47 de membri, şi a declarat deja că a sporit securitatea cu ocazia acestor evenimente după incursiunile dronelor neidentificate.

Într-o postare pe platforma de socializare X, premierul Kristersson a indicat că Suedia va trimite sisteme Counter UAS şi că ţara sa a expediat separat duminică, „câteva” sisteme radar către Danemarca.

Autorităţile daneze au dispus duminică să fie interzise zborurile dronelor civile, după ce aparate fără pilot au fost detectate în zona mai multor facilităţi militare în cursul nopţii.

Bază militară din Danemarca, survolată de drone

Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni.

Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial.

Autoritățile daneze au declarat că incursiunile par a fi un „atac hibrid”, dar au avertizat că nu au dovezi care să sugereze că Rusia s-ar afla în spatele acestuia.

Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia

Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

