Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia

Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni.

Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial.

Autoritățile daneze au declarat că incursiunile par a fi un „atac hibrid”, dar au avertizat că nu au dovezi care să sugereze că Rusia s-ar afla în spatele acestuia, notează BBC.

Posibile observări de drone au fost raportate și în Germania, Norvegia și Lituania.

Anunțul autorităților daneze

Incidentul de vineri a avut loc în jurul orei 20:15 (ora locală) și a durat câteva ore, au declarat membri ai personalului bazei.

Ei au mai spus că Poliția nu poate comenta de unde au venit dronele, deoarece nu le-au doborât, adăugând că Poliția și Armata daneză desfășoară o anchetă.

Ministerul danez al Apărării a confirmat că drone au fost văzute în apropierea mai multor instalații militare peste noapte, dar nu a specificat care instalații.

Drone reperate în Danemarca, Norvegia, Suedia și Germania

Aproximativ 3.500 de persoane lucrează la baza aeriană Karup, care găzduiește toate elicopterele forțelor armate daneze, instalațiile de supraveghere a spațiului aerian și părți ale Comandamentului de Apărare danez.

Este cea mai recentă dintr-o serie de activități suspecte cu drone în Danemarca, care au stârnit îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea națiunii la atacuri aeriene și stârnind temeri de o potențială implicare a Rusiei.

Incursiunile vin la doar câteva zile după ce prezența unor drone deasupra aeroporturilor daneze – dintre care unele adăposteau și facilități militare – au forțat aeroporturile să oprească operațiunile și să-și închidă spațiul aerian.

Luni, aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de câteva ore după ce au fost observate mai multe drone.

Posibile observații de drone au închis temporar aeroportul Oslo din Norvegia.

Aeroporturile Aalborg și Billund din Danemarca au fost închise din cauza dronelor miercuri seara, în timp ce trei aeroporturi mai mici au raportat activitate a unor drone, dar au putut continua să funcționeze.

Drone suspecte au fost văzute recent deasupra Germaniei și Suediei.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a negat „speculațiile absurde” privind implicarea sa în ceea ce a descris drept „provocări înscenate”.

Ministrul danez al Apărării a declarat că „atacul hibrid” a fost opera unui „actor profesionist”, dar dronele par să fi fost lansat la nivel local.

Incidentele din Polonia, România și Estonia

Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au solicitat o consultare cu alți membri NATO după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, iar avioanele rusești MiG31 au intrat în spațiul aerian eston.

România, un alt membru NATO, a declarat de asemenea că o dronă rusească i-a încălcat spațiul aerian.

Rusia nu a comentat incidentul din România, dar a negat că ar fi încălcat spațiul aerian al Estoniei și a spus că incursiunea din Polonia nu a fost deliberată.

