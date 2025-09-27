Prima pagină » Știri externe » Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia

Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia

27 sept. 2025, 15:13, Știri externe
Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia

Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni.

Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial.

Autoritățile daneze au declarat că incursiunile par a fi un „atac hibrid”, dar au avertizat că nu au dovezi care să sugereze că Rusia s-ar afla în spatele acestuia, notează BBC.

Posibile observări de drone au fost raportate și în Germania, Norvegia și Lituania.

Anunțul autorităților daneze

Incidentul de vineri a avut loc în jurul orei 20:15 (ora locală) și a durat câteva ore, au declarat membri ai personalului bazei.

Ei au mai spus că Poliția nu poate comenta de unde au venit dronele, deoarece nu le-au doborât, adăugând că Poliția și Armata daneză desfășoară o anchetă.

Ministerul danez al Apărării a confirmat că drone au fost văzute în apropierea mai multor instalații militare peste noapte, dar nu a specificat care instalații.

Drone reperate în Danemarca, Norvegia, Suedia și Germania

Aproximativ 3.500 de persoane lucrează la baza aeriană Karup, care găzduiește toate elicopterele forțelor armate daneze, instalațiile de supraveghere a spațiului aerian și părți ale Comandamentului de Apărare danez.

Este cea mai recentă dintr-o serie de activități suspecte cu drone în Danemarca, care au stârnit îngrijorări cu privire la vulnerabilitatea națiunii la atacuri aeriene și stârnind temeri de o potențială implicare a Rusiei.

Incursiunile vin la doar câteva zile după ce prezența unor drone deasupra aeroporturilor daneze – dintre care unele adăposteau și facilități militare – au forțat aeroporturile să oprească operațiunile și să-și închidă spațiul aerian.

Luni, aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de câteva ore după ce au fost observate mai multe drone.

Posibile observații de drone au închis temporar aeroportul Oslo din Norvegia.

Aeroporturile Aalborg și Billund din Danemarca au fost închise din cauza dronelor miercuri seara, în timp ce trei aeroporturi mai mici au raportat activitate a unor drone, dar au putut continua să funcționeze.

Drone suspecte au fost văzute recent deasupra Germaniei și Suediei.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a negat „speculațiile absurde” privind implicarea sa în ceea ce a descris drept „provocări înscenate”.

Ministrul danez al Apărării a declarat că „atacul hibrid” a fost opera unui „actor profesionist”, dar dronele par să fi fost lansat la nivel local.

Incidentele din Polonia, România și Estonia

Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au solicitat o consultare cu alți membri NATO după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, iar avioanele rusești MiG31 au intrat în spațiul aerian eston.

România, un alt membru NATO, a declarat de asemenea că o dronă rusească i-a încălcat spațiul aerian.

Rusia nu a comentat incidentul din România, dar a negat că ar fi încălcat spațiul aerian al Estoniei și a spus că incursiunea din Polonia nu a fost deliberată.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”

Citește și

EXTERNE Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
14:38
Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
EXTERNE Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari
13:31
Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari
EXTERNE Un rege merge la Papa. Charles și Camilla, în vizită de stat la VATICAN la finalul lunii octombrie
12:46
Un rege merge la Papa. Charles și Camilla, în vizită de stat la VATICAN la finalul lunii octombrie
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
11:23
Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
ACTUALITATE Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
10:45
Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
EXTERNE Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
10:29
Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Unde a murit Ioana Popescu, de fapt. Apropiații sunt șocați
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cât de vechi sunt Homo sapiens? Un craniu dă calculele peste cap
HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
15:00
Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
ALERTĂ INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
14:31
INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
GALERIE FOTO Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
14:01
Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
SPORT Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a PETRECUT la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape”
13:56
Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a PETRECUT la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape”
ACTUALITATE Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
13:33
Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare
13:00
Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare