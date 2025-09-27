Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

27 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

Incidentele cu drone din Danemarca, care intervin după cele produse în alte țări, inclusiv în România, au evidențiat vulnerabilitățile spațiului aerian european, iar statele membre NATO trebuie să identifice modalități de protejare a infrastructurii esențiale, comentează cotidianul Financial Times.

Oficialii danezi au fost criticați din cauza incapacității de identificare și doborâre a aparatelor de zbor fără pilot observate în numeroase locuri diferite, inclusiv în apropierea aeroporturilor civile și militare. Premierul Mette Fredriksen nu a exclus posibilitatea ca Moscova să se afle în spatele incidentelor produse la Aeroportul din Copenhaga, după ce NATO a condamnat atitudinea “iresponsabilă” a Rusiei, care trimisese avioane și drone în spațiile unor țări vecine cu Ucraina. La începutul lunii septembrie, avioane NATO au doborât drone care pătrunseseră în Polonia, ulterior, România a trimis avioane după o dronă care venea dinspre Marea Neagră, iar Estonia s-a confruntat cu pătrunderea neautorizată a unor avioane de vânătoare ruse.

Însă incidentele din Danemarca, stat care nu se află pe flancul estic al NATO, implică drone de origine necunoscută, iar Moscova neagă orice implicare. Totuși, Guvernul de la Copenhaga crede că dronele sunt dirijate de ”o entitate profesionistă”.

Rusia testează modul în care este protejată infrastructura esențială a țărilor NATO

”Incidentele din Danemarca s-au concentrat asupra aeroporturilor și a bazelor militare. Dar există numeroase alte posibilități – infrastructură energetică, spitale, instituții guvernamentale, cabluri de telecomunicații. În contextul în care Rusia testează apărarea statelor NATO, sarcinile de protejare a infrastructurii esențiale devin complexe”, notează cotidianul Financial Times.

”Aceste situații arată provocările în privința protejării infrastructurii esențiale. Un actor rău-voitor poate provoca daune în multe domenii. Este foarte ușor să facă acest lucru și foarte dificil de contracarat”, afirmă Douglas Barrie, expert la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (International Institute for Strategic Studies).

”Rusia testează reacțiile prin operațiuni care intersectează liniile sferei autorităților civile și militare”, observă Giuseppe Spatafora, analist la Institutul UE pentru Studii de Securitate.

Danemarca și restul Europei se confruntă cu potențiale atacuri hibride care pot viza sute sau chiar mii de ținte din fiecare țară.

”Există o țară care este principalul inamic al Europei – Rusia. Face tot ce poate la diverse niveluri pentru a destabiliza Europa. Poți face aceste lucruri prin război sau prin atacuri hibride. Rusia are un singur obiectiv – zdruncinarea fundației Europei”, a avertizat premierul danez, Mette Fredriksen.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sébastien Lecornu recunoaște că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a REPUBLICI”/ „Nu voi reuși fără voi. Parlamentul ne așteaptă”

Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”

Citește și

ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
GALERIE FOTO ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
07:45
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
EXTERNE Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului
23:51
Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
SPORT Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”
09:39
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
SPORT Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
07:59
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
SPORT Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”
07:42
Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”
07:32
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”