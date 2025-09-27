Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO

Incidentele cu drone din Danemarca, care intervin după cele produse în alte țări, inclusiv în România, au evidențiat vulnerabilitățile spațiului aerian european, iar statele membre NATO trebuie să identifice modalități de protejare a infrastructurii esențiale, comentează cotidianul Financial Times.

Oficialii danezi au fost criticați din cauza incapacității de identificare și doborâre a aparatelor de zbor fără pilot observate în numeroase locuri diferite, inclusiv în apropierea aeroporturilor civile și militare. Premierul Mette Fredriksen nu a exclus posibilitatea ca Moscova să se afle în spatele incidentelor produse la Aeroportul din Copenhaga, după ce NATO a condamnat atitudinea “iresponsabilă” a Rusiei, care trimisese avioane și drone în spațiile unor țări vecine cu Ucraina. La începutul lunii septembrie, avioane NATO au doborât drone care pătrunseseră în Polonia, ulterior, România a trimis avioane după o dronă care venea dinspre Marea Neagră, iar Estonia s-a confruntat cu pătrunderea neautorizată a unor avioane de vânătoare ruse.

Însă incidentele din Danemarca, stat care nu se află pe flancul estic al NATO, implică drone de origine necunoscută, iar Moscova neagă orice implicare. Totuși, Guvernul de la Copenhaga crede că dronele sunt dirijate de ”o entitate profesionistă”.

Rusia testează modul î n care este protejat ă infrastructura esențială a țărilor NATO

”Incidentele din Danemarca s-au concentrat asupra aeroporturilor și a bazelor militare. Dar există numeroase alte posibilități – infrastructură energetică, spitale, instituții guvernamentale, cabluri de telecomunicații. În contextul în care Rusia testează apărarea statelor NATO, sarcinile de protejare a infrastructurii esențiale devin complexe”, notează cotidianul Financial Times. ”Aceste situații arată provocările în privința protejării infrastructurii esențiale. Un actor rău-voitor poate provoca daune în multe domenii. Este foarte ușor să facă acest lucru și foarte dificil de contracarat”, afirmă Douglas Barrie, expert la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (International Institute for Strategic Studies). ”Rusia testează reacțiile prin operațiuni care intersectează liniile sferei autorităților civile și militare”, observă Giuseppe Spatafora, analist la Institutul UE pentru Studii de Securitate.

Danemarca și restul Europei se confruntă cu potențiale atacuri hibride care pot viza sute sau chiar mii de ținte din fiecare țară.

”Există o țară care este principalul inamic al Europei – Rusia. Face tot ce poate la diverse niveluri pentru a destabiliza Europa. Poți face aceste lucruri prin război sau prin atacuri hibride. Rusia are un singur obiectiv – zdruncinarea fundației Europei”, a avertizat premierul danez, Mette Fredriksen.

