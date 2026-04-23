Premierul slovac Robert Fico a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că salută redeschiderea conductei Drujba, dar și-a reiterat opinia conform căreia blocarea acesteia a avut motive politice, conducta fiind „folosită ca instrument într-o luptă geopolitică”, relatează The Guardian.

În mod surprinzător, însă, premierul slovac a afirmat că este convins că „s-a stabilit o relație serioasă între Ucraina și Uniunea Europeană”, și a lăudat acordul privind deblocarea conductei și acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Kievului.

Robert Fico a mulțumit și Comisiei Europene pentru ajutorul acordat în reluarea fluxului de petrol.

El a insistat că împrumutul nu a fost blocat de Slovacia, ci de Ungaria, și că presupune că „totul se va finaliza astăzi”, odată ce procedura oficială scrisă va fi încheiată.

Fico a subliniat însă că, în conformitate cu acordul politic încheiat în decembrie anul trecut, Slovacia, alături de Republica Cehă și Ungaria, nu va face parte din acest acord.

Summit informal în Cipru

Liderii UE urmează să se întâlnească, în această seară, în Cipru, țara care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pentru a discuta despre ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și despre viitorul buget al UE, care va intra în vigoare în 2028.

Liderii UE îl vor primi, însă, și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Cipru.

Aprobarea preliminară a fondurilor de 90 de miliarde de euro, atât de necesare Ucrainei, a fost acordată miercuri, însă semnarea definitivă a acordului este așteptată joi, înainte ca liderii Uniunii Europene să poarte discuții cu Zelenski în portul Ayia Napa din Cipru.

Prezența lui Zelenski la reuniune a fost confirmată de președintele Consiliului European, António Costa

Un diplomat al UE a declarat că vizita lui Zelensky în Cipru este „importantă din punct de vedere simbolic”, acum că fondurile UE de 90 de miliarde de euro vor contribui la sprijinirea Kievului împotriva Rusiei în anii 2026 și 2027.

Viktor Orban, care a exercitat dreptul de veto asupra fondurilor și se va retrage din funcția de premier al Ungariei abia luna viitoare, nu va participa la întâlnirile de joi și vineri din Cipru.

