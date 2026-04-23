Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava

Slovacia a început să primească țiței prin conducta Drujba, joi dimineața, a anunțat Ministerul Economiei al țării, confirmând astfel sfârșitul unei întreruperi care a durat câteva luni, după ce Ucraina a afirmat că oleoductul a fost lovit într-un atac rusesc, relatează Reuters.

„Ministerul Economiei informează că astăzi, la ora 2:00 (00:00 GMT), a fost reluată recepția de petrol în Slovacia prin conductă Drujba”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, prin conducta Drujba, au fost întrerupte în luna ianuarie.

Petrolul a început să curgă miercuri prin secțiunea ucraineană a conductei, determinând Ungaria să-și ridice veto-ul asupra unui împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro (105,4 miliarde de dolari), de care Ucraina avea nevoie urgentă.

Ucraina a declarat că întreruperea a fost impusă de necesitatea reparării conductei. Între timp, Ungaria și Slovacia au acuzat Kievul că trage de timp.

Ungaria și Slovacia continuă să se bazeze pe petrolul și gazul rusesc și încearcă să mențină aprovizionarea, în ciuda eforturilor UE de a pune capăt importurilor de energie din Rusia după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

