Prima pagină » Știri externe » Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
Ultima actualizare: acum o oră

🚨 Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto

Galerie Foto 3
15:10

UPDATE. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, este primul lider care sărbătorește aparentul progres în ceea ce privește împrumutul de 90 de miliarde de euro.

Într-o postare pe X, el a spus:

„Salutăm decizia mult așteptată de a debloca 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Europa livrează rezultate atunci când este unită. Suntem ferm alături de Ucraina și de președintele @ZelenskyyU.”

La scurt timp după ce Ucraina a anunțat că a reluat transportul de petrol prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, președinția cipriotă a Consiliului UE a confirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev a primit aprobare preliminară din partea ambasadorilor UE, reuniți în Cipru, relatează The Guardian și Bloomberg.

Procedura oficială se va încheia joi

Liderii UE vor aproba acordul în cadrul unui summit informal joi.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit, de asemenea, undă verde din partea ambasadorilor.

„Acestea vor fi supuse acum unei proceduri scrise în vederea adoptării finale de către Consiliu”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Se preconizează că procedura scrisă se va încheia mâine după-amiază, moment care coincide, în mod convenabil, cu reuniunea liderilor UE programată să aibă loc în Cipru.

Deși împrumutul a fost convenit în decembrie anul trecut, Viktor Orbán, premierul Ungariei, a exercitat dreptul de veto asupra plății în februarie, după ce Ucraina a declarat că pagubele provocate de un atac rus asupra conductei Drujba au dus la întreruperea aprovizionării.

Împrumutul va oferi Ucrainei o sursă de finanțare extrem de necesară, în condițiile în care țara riscă să rămână fără fonduri în câteva săptămâni. Fondurile UE vor contribui la stabilizarea atât a armatei, cât și a guvernului țării.

Fondurile sunt esențiale pentru ca Ucraina să poată continua lupta la mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Statele Unite și-au încetat efectiv asistența de la revenirea președintelui Donald Trump la putere în 2025.

La data de 1 ianuarie 2026, Cipru a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (UE) pentru o perioadă de șase luni. Cipru, cel mai sud-estic punct al Europei deține acest mandat pentru a doua oară de la aderarea la UE din 2004.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

E oficial. Petrolul curge din nou prin conducta „Drujba”. Zelenski: „Așteptăm deblocarea celor 90 miliarde de euro“

Rusia va opri livrările de țiței kazah către Germania prin conducta „Drujba”. Cum va fi afectată una dintre cele mai mari rafinării ale țării

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
APĂRARE Trump vrea să facă o listă cu statele membre NATO care sunt „obraznice”. Pe ce listă s-ar putea afla România
16:32
Trump vrea să facă o listă cu statele membre NATO care sunt „obraznice”. Pe ce listă s-ar putea afla România
TURISM Schimbare de plan. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil
15:57
Schimbare de plan. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil
INEDIT Detaliul care l-a făcut pe un politician din Turcia viral. Oamenii nu își mai pot lua ochii de la fața lui 
15:31
Detaliul care l-a făcut pe un politician din Turcia viral. Oamenii nu își mai pot lua ochii de la fața lui 
INEDIT Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
14:58
Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
ULTIMA ORĂ Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
16:42
Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
ULTIMA ORĂ Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
16:40
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
EXCLUSIV Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
16:34
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
ULTIMA ORĂ Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților
16:34
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților

Cele mai noi

Trimite acest link pe