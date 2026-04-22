🚨 Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto

15:10 UPDATE. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, este primul lider care sărbătorește aparentul progres în ceea ce privește împrumutul de 90 de miliarde de euro. Într-o postare pe X, el a spus: „Salutăm decizia mult așteptată de a debloca 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Europa livrează rezultate atunci când este unită. Suntem ferm alături de Ucraina și de președintele @ZelenskyyU.”

La scurt timp după ce Ucraina a anunțat că a reluat transportul de petrol prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, președinția cipriotă a Consiliului UE a confirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev a primit aprobare preliminară din partea ambasadorilor UE, reuniți în Cipru, relatează The Guardian și Bloomberg.

Procedura oficială se va încheia joi

Liderii UE vor aproba acordul în cadrul unui summit informal joi.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit, de asemenea, undă verde din partea ambasadorilor.

„Acestea vor fi supuse acum unei proceduri scrise în vederea adoptării finale de către Consiliu”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Se preconizează că procedura scrisă se va încheia mâine după-amiază, moment care coincide, în mod convenabil, cu reuniunea liderilor UE programată să aibă loc în Cipru.

Deși împrumutul a fost convenit în decembrie anul trecut, Viktor Orbán, premierul Ungariei, a exercitat dreptul de veto asupra plății în februarie, după ce Ucraina a declarat că pagubele provocate de un atac rus asupra conductei Drujba au dus la întreruperea aprovizionării.

Împrumutul va oferi Ucrainei o sursă de finanțare extrem de necesară, în condițiile în care țara riscă să rămână fără fonduri în câteva săptămâni. Fondurile UE vor contribui la stabilizarea atât a armatei, cât și a guvernului țării.

Fondurile sunt esențiale pentru ca Ucraina să poată continua lupta la mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Statele Unite și-au încetat efectiv asistența de la revenirea președintelui Donald Trump la putere în 2025.

La data de 1 ianuarie 2026, Cipru a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (UE) pentru o perioadă de șase luni. Cipru, cel mai sud-estic punct al Europei deține acest mandat pentru a doua oară de la aderarea la UE din 2004.

