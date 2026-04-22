Ucraina, pregătită să reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia prin „Drujba". Zelenski: „Așteptăm deblocarea celor 90 miliarde de euro"
Ucraina este pregătită să reia livrările de petrol către UE prin conducta „Drujba”, care a fost reparată. Potrivit companiei energetice maghiare MOL, Ukrtransnafta este pregătită să reia tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta „Drujba”, care a fost reparată.

„JSC UkrTransNafta, compania responsabilă de exploatarea tronsonului ucrainean al conductei Drujba, a informat oficial MOL că lucrările de reparații la conducta Drujba au fost finalizate”, a declarat compania într-un comunicat.

De asemenea, s-a menționat că situația de forță majoră, în vigoare din 27 ianuarie 2026, la ora locală 18:00, pe 21 aprilie 2026.

„Conform notificării, SA Ukrtransnafta este pregătită să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia”, a adăugat compania.

De asemenea, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că oleoductul Drujba care furnizează petrol rus Ungariei şi Slovaciei îşi va relua operaţiunile ”în câteva ore”.

Reluarea operațiunilor conductei „Drujba”

Ucraina a reparat conducta petrolieră Drujba, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, deschizând calea pentru ca țara sa să primească un mult așteptat împrumut UE de 90 de miliarde de euro.

„Conform comunicării cu Uniunea Europeană, Ucraina a finalizat lucrările de reparații la secțiunea conductei petroliere Drujba care a fost avariată de un atac rusesc”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare . „Conducta poate relua funcționarea.”

„Legăm acest lucru cu deblocarea pachetului european de sprijin pentru Ucraina, care fusese deja aprobat de Consiliul European”, a adăugat Zelenski.

Conducta, care a încetat să transporte petrol din Rusia către Europa Centrală după ce a fost avariată într-un atac rusesc în ianuarie, a devenit subiectul unei dispute aprinse între Ucraina și Ungaria. Budapesta, care primește marea majoritate a petrolului său de la Moscova, a acuzat Kievul de reparații lente și ulterior a respins un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aprobat inițial de liderii blocului comunitar la un summit din decembrie.

Anunțul lui Zelenski deschide calea pentru ca Ungaria să își ridice în sfârșit vetoul asupra împrumutului, care este destinat să sprijine economia Ucrainei afectată de război și să ajute la respingerea invaziei la scară largă a Rusiei. Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, care își încheie mandatul, a declarat duminică că va renunța la opoziție imediat ce tranzitul petrolului prin conducta Drujba va fi reluat.

Pe de altă parte, însă, Rusia intenționează să suspende tranzitul de petrol din Kazahstan către Germania prin conductele „Drujba” începând cu 1 mai și a transmis deja părților implicate programele actualizate de export.

