O țară a luat în considerare să recurgă la cea mai inedită metodă pentru a preveni migrația ilegală și criminalitatea. Nu este un zid. Nu este un roi de drone. Nici turnuri cu lunetiști.

Ci crocodili. Și desiguri, șerpi veninoși. Aceste creaturi vor servi ca o „barieră biologică” a țării.

Țara care recurge la crocodili și șerpi pentru a opri migrația ilegală

Bangladesh, țară învecinată cu India, a luat în considerare să recurgă la reptile pentru a combate migrația ilegală de la frontiera cu India.

Ministrul de Interne Amit Shah deja a oferit instrucțiuni încă din luna martie. Bangladesh are o frontieră de 4.000 de km.

Cea mai mare parte a frontierei a fost împrejmuită cu sârmă, turnuri de veghe, trupe de patrulă cu câini special antrenați și camere cu infraroșu.

Numărul expulzărilor a crescut

850 de km nu au fost împrejmuiți. 145 de km sunt totușu străbătuți de canale fluviale care se mută în funcție de anotimp.

Bangladesh a expulzat în ultima perioadă un număr mare de musulmani bengalezi cu cetățenie indiană, potrivit ziarul Express.

Potrivit Human Rights Watch, peste 1.500 de musulmani au fost expulzați de la începutul lunii mai și mijlocul lunii iunie 2025.

